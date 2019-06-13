Yusuf Sarı bekleniyor

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Yusuf Sarı ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Genç futbolcunun kısa süre içerisinde Trabzon'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Yusuf Sarı önceki gün Ümit Milli Takım'ın Kosova'ya 3-1 yenildiği maçta son 20 dakika görev aldı. Genç futbolcunun kısa süre içinde Trabzon'a gelerek 4 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. Yusuf'un gelişiyle Ünal Karaman'ın da eli güçlendi.

Şehitlerimiz için mesaj

Karadeniz ekinin resmi sitesinden Tunceli kırsalında teröristlerle girdikleri çatışmada şehit düşen iki kahramanımız için mesaj yayınladı. Açıklamada "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehit ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz" denildi.

Bak sen şu Samira'ya

İranlı kadın menajer Samira Samii oyuncusu Rachid Alioui'yi Trabzonspor'a pazarlamak için ilginç bir yöntem buldu. Samii'nin Fırtına'ya gönderdiği teklifte, İran futbol tarihinin efsane ismi Ali Daei'nin "Değerini bulamamış bir oyuncu" şeklinde başlayan bir de mektup vardı. İşin ilginç yanı Ali Daei, Samii için çalışıyor.

Gözler UEFA kararında

Bordo-mavililer transferde daha net adımlar atabilmek için UEFA'nın kararını bekliyor. Kararın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Ardından Karadeniz temsilcisi, transferde el sıkıştığı isimlere imzaları attırmaya başlayacak. Trabzonspor, 3 Haziran'da UEFA'ya savunma yapmıştı.

İki kat arttı

Yeni sezon formalarına akın var akın... Trabzonspor'un çıkardığı 2019- 20 sezonu formaları ilk 10 günde geçen yılı 2 ile katladı. Geçtiğimiz sezon ilk 10 gün içinde 2 bin 470 forma satışı gerçekleşmişti. Bordo-mavililer bu yıl aynı süre içinde tam 4700 forma sattı. Transferlerle satış katlanacak.

Sıra gride

Trabzonspor'un yeni sezon formaları beğeni toplamıştı. Kulübün bu sezon kullanacağı 3. forma da yakında TS Club'larda olacak. Gri formanın standa gelmesinin ardından satışların artacağı ön görülüyor.