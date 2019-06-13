13 Haziran 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Campi haftaya kaldı

Campi haftaya kaldı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.06.2019

’un gündemindeki Arjantinli stoper için ile ilk görüşmede anlaşmaya varılamadı. Fırtına gelecek hafta 28 yaşındaki stoper için bir temas daha yapacak

Bordo-mavili ekip savunma bölgesini Gaston ile güçlendirmek istiyordu. 1.93 boyundaki tecrübeli isimle anlaşmaya varan , ile yaptığı ilk pazarlıktan sonuç çıkaramadı. ekibinin 1 milyon euro'luk teklifine, Arjantin kulübünden "2 milyon euro isteriz" cevabı geldi. Ancak Trabzonspor aradaki iki kat farka rağmen masadan kalkmış değil. Taraflar kapıyı kapatmadı, gelecek hafta için birbirlerinden yine söz aldı. Bordo- mavililerin, 28 yaşındaki oyuncu için Estudiantes ile ortak noktada buluşması bekleniyor. Oyuncunun Avrupa'da forma giymek istemesi bu transferde Karadeniz temsilcisinin işini kolaylaştırıyor. da vatandaşının transferi için aracılık yapıyor.

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