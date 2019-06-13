Trabzonspor'da Campi haftaya kaldı
Trabzonspor’un gündemindeki Arjantinli stoper için Estudiantes ile ilk görüşmede anlaşmaya varılamadı. Fırtına gelecek hafta 28 yaşındaki stoper için bir temas daha yapacak
Bordo-mavili ekip savunma bölgesini Gaston Campi ile güçlendirmek istiyordu. 1.93 boyundaki tecrübeli isimle anlaşmaya varan Trabzonspor, Estudiantes ile yaptığı ilk pazarlıktan sonuç çıkaramadı. Karadeniz ekibinin 1 milyon euro'luk teklifine, Arjantin kulübünden "2 milyon euro isteriz" cevabı geldi. Ancak Trabzonspor aradaki iki kat farka rağmen masadan kalkmış değil. Taraflar kapıyı kapatmadı, gelecek hafta için birbirlerinden yine söz aldı. Bordo- mavililerin, 28 yaşındaki oyuncu için Estudiantes ile ortak noktada buluşması bekleniyor. Oyuncunun Avrupa'da forma giymek istemesi bu transferde Karadeniz temsilcisinin işini kolaylaştırıyor. Jose Sosa da vatandaşının transferi için aracılık yapıyor.
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