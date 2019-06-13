Trabzonspor Emircan Altıntaş'ın peşinde
Fırtına, Ümraniyespor’un orta sahası Emircan Altıntaş’ın peşinde. Maçka doğumlu futbolcu transfere dünden razı
Trabzonspor'un geniş transfer listesinde yer alan isimlerden biri de Emircan Altıntaş. Bordo-mavili kulüp geçen sezon Ümraniyespor formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak istiyor. Karadeniz ekibinin bu ilgisi, Maçka doğumlu oyuncuyu da bir hayli memnun ediyor. Emircan kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istediğini söyledi. Karadeniz Fırtınası, genç orta saha için kulübü Ümraniyespor ile görüşmelere başlayacak. Bordo-mavililerin bu transfer için İstanbul temsilcisine 250 bin euro'luk bir bonservis bedeli önereceği belirtildi. Emircan'ın Ümraniyespor ile 2021'e kadar sözleşmesi devam ediyor.
Fırtına'ya golü var
Emircan Altıntaş bu sezon 37 maçta forma giydi. Ligde 8 kez fileleri sarsarken, kupada ise tek golü bulunuyor. Emircan bu golünü de Ümraniyespor'un 3-1 kazandığı karşılaşmada penaltıdan Trabzonspor'a karşı kaydetmişti.
Osmanpaşa yuvaya
Trabzonspor'un eski oyuncusu Caner Osmanpaşa, Akhisar küme düşünce Ege temsilcisinden ayrıldı. 31 yaşındaki stoperle aralarında Fırtına'nın da olduğu birçok Süper Lig ekibi ilgileniyor. Karadeniz ekibinin hedefi kulübeyi güçlendirmek.
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