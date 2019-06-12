12 Haziran 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Sıra geldi Fıratcan’a

Sıra geldi Fıratcan’a
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.06.2019

Marsilyalı Yusuf’u alan Fırtına’nın bir sonraki hedefi .

harekatına Marsilya'dan Yusuf Sarı'yı alarak başlamıştı. Kulüp resmen açıklamasa da 20 yaşındaki oyuncunun menajeri Nejat Okutan bu transferi İnstagram'dan takipçileriyle paylaşmıştı. Bordo- mavililerin bir sonraki hedefi . Karadeniz Fırtınası geçtiğimiz sezon formasıyla başarılı maçlar çıkaran 20 yaşındaki oyuncuyla bir süredir temasta. Fırtına'nın teknik direktörü 'ın çok beğendiği bir orta saha oyuncusu olan Fıratcan için scout ekibi de olumlu rapor hazırladı. Eskişehirspor ile sözleşmesi sona eren genç futbolcunun kısa süre içerisinde bordo-mavili ekiple 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fıratcan geçen sezon 21 maçta forma giydi, 1 golü bulunuyor.
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