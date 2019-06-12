12 Haziran 2019, Çarşamba
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Fıratcan geçen sezon 21 maçta forma giydi, 1 golü bulunuyor.
Sıra geldi Fıratcan’a
Giriş Tarihi: 12.06.2019
Marsilyalı Yusuf’u alan Fırtına’nın bir sonraki hedefi Fıratcan Üzüm.
Trabzonspor transfer harekatına Marsilya'dan Yusuf Sarı'yı alarak başlamıştı. Kulüp resmen açıklamasa da 20 yaşındaki oyuncunun menajeri Nejat Okutan bu transferi İnstagram'dan takipçileriyle paylaşmıştı. Bordo- mavililerin bir sonraki hedefi Fıratcan Üzüm. Karadeniz Fırtınası geçtiğimiz sezon Eskişehirspor formasıyla başarılı maçlar çıkaran 20 yaşındaki oyuncuyla bir süredir temasta. Fırtına'nın teknik direktörü Ünal Karaman'ın çok beğendiği bir orta saha oyuncusu olan Fıratcan için scout ekibi de olumlu rapor hazırladı. Eskişehirspor ile sözleşmesi sona eren genç futbolcunun kısa süre içerisinde bordo-mavili ekiple 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Fıratcan geçen sezon 21 maçta forma giydi, 1 golü bulunuyor.
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