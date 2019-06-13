13 Haziran 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Karaman kanunları

Karaman kanunları
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.06.2019

'da geçen sezon kurduğu yapıyla taraflı tarafsız herkesin özgüsünü alan teknik direktör bu 'kolej takımı' havasının bozulmasını istemiyor.

Başarılı çalıştırıcı bu sebeple yönetimle yaptığı görüşmede transferde alınacak oyuncuların sadece kalitelerinin değil karakterlerinin de değerlendirmeye alınmasını söyledi. Karaman "Burada bir aile sıcaklığı yakaladık. Yerli yabancı fark etmez. Yeni gelen bu yapıya uymalı. Takım kimyası da önemli. Ekonomik olarak kulüp bütçesini zorlamamalıyız" dedi.
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