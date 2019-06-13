Karaman kanunları

Trabzonspor'da geçen sezon kurduğu yapıyla taraflı tarafsız herkesin özgüsünü alan teknik direktör Ünal Karaman bu 'kolej takımı' havasının bozulmasını istemiyor.

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Başarılı çalıştırıcı bu sebeple yönetimle yaptığı görüşmede transferde alınacak oyuncuların sadece kalitelerinin değil karakterlerinin de değerlendirmeye alınmasını söyledi. Karaman "Burada bir aile sıcaklığı yakaladık. Yerli yabancı fark etmez. Yeni gelen bu yapıya uymalı. Takım kimyası da önemli. Ekonomik olarak kulüp bütçesini zorlamamalıyız" dedi.