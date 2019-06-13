13 Haziran 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Adebayor heyecanı

Trabzonspor'da Adebayor heyecanı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.06.2019

’den ayrılan 35 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu ’a önerilmişti. Bordo-mavililerin, Adebayor’a götürdüğü teklif camiayı heyecanlandırdı

Fırtınası, forvet hattını takviye etmek için çalışmalarını sürdürürken bomba bir isim gündeme gelmişti. Bir yandan scout ekibinin önerdiği oyuncular için görüşmeler sürerken diğer taraftan ile yollarını ayıran , 'a teklif edildi. 'ın da kulüp kasasını zorlamaması halinde bu transfere onay vermesi sonrası 35 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçildi. Adebayor'a 1 milyon euro verebileceğini belirten yönetim şimdi yıldız isimden cevap bekliyor. Adebayor ismi bordomavili taraftarlar arasında coşkuyla karşılandı.

Trabzonspor'dan Didier Ndong hamlesi

Trabzonsporlu ​taraftarlar, Togolu yıldızın hesaplarına mesaj yağdırıyor. "Come to Trabzonspor" mesajları attıkları 35 yaşındaki futbolcunun bordomavili kulübe imza atmasını istiyorlar. Kariyerinde R.Madrid, , gibi dev ekiplerde forma giyen Adebayor'un olası transferi kulüp gelirlerini de katlayacak. Karadeniz ekibinin taraftarları şimdiden sırtında Adebayor yazılı bordomavili formaların hayalini kuruyor. Yönetim bu durumu paraya çevirmeye hazırlanırken teknik direktör Ünal Karaman da 35'lik yıldızın tecrübesiyle takıma katkısı olacağını düşünüyor.

İMZA PARASI YOK

Trabzonspor, 'fırsat transferi' olarak gördüğü Emmanuel Adebayor için 1 milyon euro'luk bir maaş belirledi. Yapılacak görüşmelerde bu rakam çok az yukarı doğru esnetilebilir. Ancak yönetim, bonservisi elinde olan Togolu oyuncuya kesinlikle imza parası ödemeyi düşünmüyor.

GENÇLERE HAYRAN

Adebayor verdiği bir röportajda Trabzonpor'un genç oyuncularını öve öve bitirememişti. Togolu yıldız "Yeni Messi Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı var. İkisi de harika futbolcular. Bence Türk futbolu için büyük kazançlar" ifadelerini kullanmıştı. Trabzonspor taraftarı sosyal medyada bu videoyu paylaştılar. 35 yaşındaki oyuncunun karakteriyle de genç yıldızların gelişimine faydalı olacağını düşünüyorlar.

Adebayor; Arsenal, Monaco, Tottenham, Başakşehir, Metz, M. City, ve 'ta oynadı. 579 maçta 203 gol attı, 64 asist yaptı.

Yusuf Sarı'da mutlu son


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Karaman kanunları Karaman kanunları
Fırtına Emircan Altıntaş'ın peşinde Fırtına Emircan Altıntaş'ın peşinde
Yusuf Sarı bekleniyor Yusuf Sarı bekleniyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör