Trabzonspor'da Adebayor heyecanı

Başakşehir’den ayrılan 35 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Trabzonspor’a önerilmişti. Bordo-mavililerin, Adebayor’a götürdüğü teklif camiayı heyecanlandırdı

Karadeniz Fırtınası, forvet hattını takviye etmek için çalışmalarını sürdürürken bomba bir isim gündeme gelmişti. Bir yandan scout ekibinin önerdiği oyuncular için görüşmeler sürerken diğer taraftan Başakşehir ile yollarını ayıran Emmanuel Adebayor, Trabzonspor'a teklif edildi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da kulüp kasasını zorlamaması halinde bu transfere onay vermesi sonrası 35 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçildi. Adebayor'a 1 milyon euro verebileceğini belirten yönetim şimdi yıldız isimden cevap bekliyor. Adebayor ismi bordomavili taraftarlar arasında coşkuyla karşılandı.

Trabzonsporlu ​taraftarlar, Togolu yıldızın sosyal medya hesaplarına mesaj yağdırıyor. "Come to Trabzonspor" mesajları attıkları 35 yaşındaki futbolcunun bordomavili kulübe imza atmasını istiyorlar. Kariyerinde R.Madrid, Manchester City, Arsenal gibi dev ekiplerde forma giyen Adebayor'un olası transferi kulüp gelirlerini de katlayacak. Karadeniz ekibinin taraftarları şimdiden sırtında Adebayor yazılı bordomavili formaların hayalini kuruyor. Yönetim bu durumu paraya çevirmeye hazırlanırken teknik direktör Ünal Karaman da 35'lik yıldızın tecrübesiyle takıma katkısı olacağını düşünüyor.

İMZA PARASI YOK

Trabzonspor, 'fırsat transferi' olarak gördüğü Emmanuel Adebayor için 1 milyon euro'luk bir maaş belirledi. Yapılacak görüşmelerde bu rakam çok az yukarı doğru esnetilebilir. Ancak yönetim, bonservisi elinde olan Togolu oyuncuya kesinlikle imza parası ödemeyi düşünmüyor.

GENÇLERE HAYRAN

Adebayor verdiği bir röportajda Trabzonpor'un genç oyuncularını öve öve bitirememişti. Togolu yıldız "Yeni Messi Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı var. İkisi de harika futbolcular. Bence Türk futbolu için büyük kazançlar" ifadelerini kullanmıştı. Trabzonspor taraftarı sosyal medyada bu videoyu paylaştılar. 35 yaşındaki oyuncunun karakteriyle de genç yıldızların gelişimine faydalı olacağını düşünüyorlar.

Adebayor; Arsenal, Monaco, Tottenham, Başakşehir, Metz, M. City, Real Madrid ve Crystal Palace'ta oynadı. 579 maçta 203 gol attı, 64 asist yaptı.



