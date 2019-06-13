13 Haziran 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Fırtına'dan Adebayor bombası

Fırtına'dan Adebayor bombası
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.06.2019

ekibi gelecek sezon Adebayor’un kadrolarında olmayacağını duyurdu. Menajerler, Togolu yıldızı ’a teklif etti. Bordo-mavili yönetim “1 milyon euro’yu kabul ederse bu olur” cevabı verdi.

Transferde büyük sürpriz... dün olarak 'u açıklarken başkan "Sözleşmesi biten Adebayor, Bajic ve ile devam etmeyeceğiz" dedi. Beklenen bu gelişme üzerine 'un adı forvet arayan ile birlikte geçmeye başladı. Menajerler, Togolu yıldızı bordo-mavili kulübe önerdi. ekibinin idarecileri de kararı teknik direktör 'a bıraktı. Başarılı hocanın "Hücuma çeşitlilik katar. Uygun bir rakamı kabul ederse anlaşabiliriz" dediği öğrenildi. Bunun üzerine Trabzonspor yönetimi de teklifini iletti.

BONSERVİS VE İMZA PARASI YOK

Emmanuel Adebayor, 2017 yılında ve Başakşehir'den iki teklif almıştı. Karadeniz ekibi 1.5 milyon euro önerirken, temsilcisi 2.2 milyon euro'ya işi bitirmişti. Togolu oyuncu 35 yaşına geldiği için bordo-mavililerin teklifi 1 milyon euro oldu. Trabzonspor kendilerine önerilen Adebayor'u 'fırsat transferi' olarak görüyor. Tecrübeli oyuncu bu rakamı kabul ederse kadroya katılacak aksi halde daha yüksek bir teklif götürülmeyecek. 'yi çok seven ve burada gördüğü ilgiden memnun olan Adebayor'un Trabzonspor'un teklifine olumlu yaklaşması bekleniyor. Bonservis ve imza parasının olmaması avantaj.

76 MAÇTA 28 GOL

KARİYERİNDE , Tottenham, , gibi dev ekiplerde oynayan Adebayor son kulübü Başakşehir'de 76 maçta forma giydi. Fileleri 28 kez sarstı, takım arkadaşlarına 8 asist yaptı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'da Adebayor heyecanı Trabzonspor'da Adebayor heyecanı
Karaman kanunları Karaman kanunları
Fırtına Emircan Altıntaş'ın peşinde Fırtına Emircan Altıntaş'ın peşinde
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör