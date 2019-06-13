13 Haziran 2019, Perşembe
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BONSERVİS VE İMZA PARASI YOK
Emmanuel Adebayor, 2017 yılında Çaykur Rizespor ve Başakşehir'den iki teklif almıştı. Karadeniz ekibi 1.5 milyon euro önerirken, İstanbul temsilcisi 2.2 milyon euro'ya işi bitirmişti. Togolu oyuncu 35 yaşına geldiği için bordo-mavililerin teklifi 1 milyon euro oldu. Trabzonspor kendilerine önerilen Adebayor'u 'fırsat transferi' olarak görüyor. Tecrübeli oyuncu bu rakamı kabul ederse kadroya katılacak aksi halde daha yüksek bir teklif götürülmeyecek. Türkiye'yi çok seven ve burada gördüğü ilgiden memnun olan Adebayor'un Trabzonspor'un teklifine olumlu yaklaşması bekleniyor. Bonservis ve imza parasının olmaması avantaj.
76 MAÇTA 28 GOL
KARİYERİNDE Arsenal, Tottenham, Real Madrid, Manchester City gibi dev ekiplerde oynayan Adebayor son kulübü Başakşehir'de 76 maçta forma giydi. Fileleri 28 kez sarstı, takım arkadaşlarına 8 asist yaptı.
Fırtına'dan Adebayor bombası
Giriş Tarihi: 13.06.2019
İstanbul ekibi gelecek sezon Adebayor’un kadrolarında olmayacağını duyurdu. Menajerler, Togolu yıldızı Trabzonspor’a teklif etti. Bordo-mavili yönetim “1 milyon euro’yu kabul ederse bu transfer olur” cevabı verdi.
Transferde büyük sürpriz... Başakşehir dün teknik direktör olarak Okan Buruk'u açıklarken başkan Göksel Gümüşdağ "Sözleşmesi biten Adebayor, Bajic ve Serdar Taşçı ile devam etmeyeceğiz" dedi. Beklenen bu gelişme üzerine Emmanuel Adebayor'un adı forvet arayan Trabzonspor ile birlikte geçmeye başladı. Menajerler, Togolu yıldızı bordo-mavili kulübe önerdi. Karadeniz ekibinin idarecileri de kararı teknik direktör Ünal Karaman'a bıraktı. Başarılı hocanın "Hücuma çeşitlilik katar. Uygun bir rakamı kabul ederse anlaşabiliriz" dediği öğrenildi. Bunun üzerine Trabzonspor yönetimi de teklifini iletti.
BONSERVİS VE İMZA PARASI YOK
Emmanuel Adebayor, 2017 yılında Çaykur Rizespor ve Başakşehir'den iki teklif almıştı. Karadeniz ekibi 1.5 milyon euro önerirken, İstanbul temsilcisi 2.2 milyon euro'ya işi bitirmişti. Togolu oyuncu 35 yaşına geldiği için bordo-mavililerin teklifi 1 milyon euro oldu. Trabzonspor kendilerine önerilen Adebayor'u 'fırsat transferi' olarak görüyor. Tecrübeli oyuncu bu rakamı kabul ederse kadroya katılacak aksi halde daha yüksek bir teklif götürülmeyecek. Türkiye'yi çok seven ve burada gördüğü ilgiden memnun olan Adebayor'un Trabzonspor'un teklifine olumlu yaklaşması bekleniyor. Bonservis ve imza parasının olmaması avantaj.
76 MAÇTA 28 GOL
KARİYERİNDE Arsenal, Tottenham, Real Madrid, Manchester City gibi dev ekiplerde oynayan Adebayor son kulübü Başakşehir'de 76 maçta forma giydi. Fileleri 28 kez sarstı, takım arkadaşlarına 8 asist yaptı.
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