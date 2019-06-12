12 Haziran 2019, Çarşamba
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Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir sözleri
Giriş Tarihi: 12.06.2019
Ağaoğlu “Lille’e teşekkür ettik, Yusuf’u satmıyoruz. Abdülkadir de kalacak” dedi.
Bordo mavili takım gençleriyle Süper Lig'e büyük renk katmıştı. Oynadıkları futbol sadece Türk futbolseverleri değil, Avrupa'nın da dikkatini çekmişti. Trabzonspor'un 'elmas' değerindeki iki oyuncusu Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e de birçok teklif geliyor. Yusuf ile Lille yakından ilgileniyor. Fransız kulübünün yaptığı ilk teklif reddedilmişti. Artırılmış önerileri de bordo-mavili kulüp tarafından kabul edilmedi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı. Ağaoğlu "Yusuf Yazıcı için Lille'den ikinci bir teklif geldi. İlkinden daha yüksekti. Teklife teşekkür ettik ve satmayacağımızı bildirdik" diye konuştu. Ağaoğlu, Abdülkadir için de "O bizim için çok değerli. Trabzonspor'da önemli işler yapmayı sürdürecek. Gelecek sezon bizimle olacak. Ona çok güveniyoruz" dedi.
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