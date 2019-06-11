11 Haziran 2019, Salı
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JOHN OGU BEKLEMEDE
Fırtına'nın anlaşmaya vardığı Nijeryalı orta saha oyuncusu, ülke basınına karmaşık demeçler verdi. Trabzonspor forması giydikten sonra "Kimseyle anlaşmadım" diyen 31 yaşındaki futbolcu için beklemeye geçildi. Önceliğin daha genç oyunculara verdiği belirtildi.
YUSUF MUTLU
Menajeri Nejat Okutan tarafından Trabzonspor ile anlaştığı resmen açıklanan Yusuf Sarı'nın keyfi yerinde. 20 yaşındaki futbolcunun "Türkiye'de çok büyük bir kulübün formasını giyeceğim. Trabzonspor için oynamak büyük bir gurur. Çok çalışıp ilk 11'in değişilmezi olmak istiyorum. Bir an önce yeni formamı giymek için sabırsızlanıyorum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Ünal Karaman'ın gençlere şans vermesi benim için de büyük avantaj" dediği öğrenildi.
HALIL BASTIRIYOR
Trabzonspor, Ümit Milli Takım oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu renklerine katmak için çabalıyor. Hollanda'nın Sparta ekibinde forma giyen oyuncuyu kulübü bırakmak istemiyor. Ancak hem Halil hem de ailesi Trabzonspor için bastırıyor. Sparta'nın Karadeniz ekibiyle bir kez daha masaya oturacağı öğrenildi. Bu görüşmede büyük bir ilerleme sağlanabilir.
SASSUOLO KANCASI
İtalyan basını Sassuolo'nun Majid Hosseini ile ilgilendiğini yazdı. Haberde İtalyan temsilcisinin, İranlı stoper için bordo-mavililerin kapısını çalacağı belirtildi. Trabzonspor genç savunmacısını göndermeyi düşünmüyor.
Bruno Manga İstanbul’a geldi
Giriş Tarihi: 11.06.2019
Adı Trabzonspor ile anılan Cardiff City'nin stoperi Bruno Ecuele Manga önceki gün İstanbul'daydı.
30 yaşındaki Gabonlu savunmacının bu hamlesi bordo-mavili taraftarları heyecanlandırdı. Manga, küme düşen Cardiff City'den ayrılmayı planlıyor. Trabzonspor yönetiminin tecrübeli oyuncu için harekete geçip geçmeyeceği merak ediliyor.
JOHN OGU BEKLEMEDE
Fırtına'nın anlaşmaya vardığı Nijeryalı orta saha oyuncusu, ülke basınına karmaşık demeçler verdi. Trabzonspor forması giydikten sonra "Kimseyle anlaşmadım" diyen 31 yaşındaki futbolcu için beklemeye geçildi. Önceliğin daha genç oyunculara verdiği belirtildi.
YUSUF MUTLU
Menajeri Nejat Okutan tarafından Trabzonspor ile anlaştığı resmen açıklanan Yusuf Sarı'nın keyfi yerinde. 20 yaşındaki futbolcunun "Türkiye'de çok büyük bir kulübün formasını giyeceğim. Trabzonspor için oynamak büyük bir gurur. Çok çalışıp ilk 11'in değişilmezi olmak istiyorum. Bir an önce yeni formamı giymek için sabırsızlanıyorum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Ünal Karaman'ın gençlere şans vermesi benim için de büyük avantaj" dediği öğrenildi.
HALIL BASTIRIYOR
Trabzonspor, Ümit Milli Takım oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu renklerine katmak için çabalıyor. Hollanda'nın Sparta ekibinde forma giyen oyuncuyu kulübü bırakmak istemiyor. Ancak hem Halil hem de ailesi Trabzonspor için bastırıyor. Sparta'nın Karadeniz ekibiyle bir kez daha masaya oturacağı öğrenildi. Bu görüşmede büyük bir ilerleme sağlanabilir.
SASSUOLO KANCASI
İtalyan basını Sassuolo'nun Majid Hosseini ile ilgilendiğini yazdı. Haberde İtalyan temsilcisinin, İranlı stoper için bordo-mavililerin kapısını çalacağı belirtildi. Trabzonspor genç savunmacısını göndermeyi düşünmüyor.
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