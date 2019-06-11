11 Haziran 2019, Salı

TRABZONSPOR

Bruno Manga İstanbul’a geldi

Bruno Manga İstanbul’a geldi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.06.2019

Adı ile anılan 'nin stoperi Bruno Ecuele Manga önceki gün 'daydı.

30 yaşındaki Gabonlu savunmacının bu hamlesi bordo-mavili taraftarları heyecanlandırdı. Manga, küme düşen 'den ayrılmayı planlıyor. yönetiminin tecrübeli oyuncu için harekete geçip geçmeyeceği merak ediliyor.

JOHN OGU BEKLEMEDE

Fırtına'nın anlaşmaya vardığı Nijeryalı orta saha oyuncusu, ülke basınına karmaşık demeçler verdi. Trabzonspor forması giydikten sonra "Kimseyle anlaşmadım" diyen 31 yaşındaki futbolcu için beklemeye geçildi. Önceliğin daha genç oyunculara verdiği belirtildi.

YUSUF MUTLU

Menajeri ​Nejat Okutan tarafından Trabzonspor ile anlaştığı resmen açıklanan Yusuf Sarı'nın keyfi yerinde. 20 yaşındaki futbolcunun "'de çok büyük bir kulübün formasını giyeceğim. Trabzonspor için oynamak büyük bir gurur. Çok çalışıp ilk 11'in değişilmezi olmak istiyorum. Bir an önce yeni formamı giymek için sabırsızlanıyorum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. 'ın gençlere şans vermesi benim için de büyük avantaj" dediği öğrenildi.

HALIL BASTIRIYOR

Trabzonspor, oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu renklerine katmak için çabalıyor. 'nın Sparta ekibinde forma giyen oyuncuyu kulübü bırakmak istemiyor. Ancak hem Halil hem de ailesi Trabzonspor için bastırıyor. Sparta'nın ekibiyle bir kez daha masaya oturacağı öğrenildi. Bu görüşmede büyük bir ilerleme sağlanabilir.

SASSUOLO KANCASI

İtalyan basını Sassuolo'nun Majid Hosseini ile ilgilendiğini yazdı. Haberde İtalyan temsilcisinin, İranlı stoper için bordo-mavililerin kapısını çalacağı belirtildi. Trabzonspor genç savunmacısını göndermeyi düşünmüyor.
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