12 Haziran 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Rodallega bu hafta biter

Rodallega bu hafta biter
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.06.2019

Bordo mavili kulübün başkanı 'na 'nın durumu da soruldu.

'da teknik direktör 'ın takımda kalması yönünde rapor verdiği 33 yaşındaki golcü oyuncuya indirimli sözleşme teklif edilmişti. Kolombiyalı yıldız düşünmek için süre isterken başkan da net tarihi belirledi. Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu "'ya yeni bir teklif yaptık ve cevabını bekliyoruz. Bu hafta içinde bir sonuca varacağız" diye konuştu.
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