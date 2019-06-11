11 Haziran 2019, Salı

TRABZONSPOR

Campi’de sona doğru

Campi’de sona doğru
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.06.2019

, Estudiantes’in 28 yaşındaki stoperi için mutlu sona yakın. Kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Fırtınası gelecek sezonun kadro planlamasını yaparken Zargo Toure'nin yerine mutlaka bir stoper almayı planlıyor. Bordo-mavililerin gündemindeki isimlerden olan Gaston Campi'de sona yaklaşıldı. Bonservisi Estudiantes'te olan 28 yaşındaki oyuncu için Arjantin kulübüyle pazarlıklar sıklaştı. Tarafların ortak bir noktada buluşmaya yakın olduğu kaydedildi. 1.93 boyundaki Campi de kariyerine 'da devam etmeye sıcak bakıyor. Geçen yıla kadar Arjantin dışına çıkmayan tecrübeli savunma oyuncusu, 2018-19 sezonunu kiralık olarak Chaves'te geçirmişti. , sol ayağını kullandığı için Campi'nin edilmesini istiyor. Karadeniz temsilcisinin önemli mesafe kat ettiği Campi transferini gelecek hafta
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Ahmet Ağaoğlu: İzlanda maçı Trabzon'da oynansın Ahmet Ağaoğlu: İzlanda maçı Trabzon'da oynansın
Bruno Manga İstanbul’a geldi Bruno Manga İstanbul’a geldi
Onazi salonda Onazi salonda
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör