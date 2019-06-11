11 Haziran 2019, Salı
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Campi’de sona doğru
Giriş Tarihi: 11.06.2019
Trabzonspor, Estudiantes’in 28 yaşındaki stoperi için mutlu sona yakın. Kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Karadeniz Fırtınası gelecek sezonun kadro planlamasını yaparken Zargo Toure'nin yerine mutlaka bir stoper almayı planlıyor. Bordo-mavililerin gündemindeki isimlerden olan Gaston Campi'de sona yaklaşıldı. Bonservisi Estudiantes'te olan 28 yaşındaki oyuncu için Arjantin kulübüyle pazarlıklar sıklaştı. Tarafların ortak bir noktada buluşmaya yakın olduğu kaydedildi. 1.93 boyundaki Campi de kariyerine Trabzonspor'da devam etmeye sıcak bakıyor. Geçen yıla kadar Arjantin dışına çıkmayan tecrübeli savunma oyuncusu, 2018-19 sezonunu kiralık olarak Chaves'te geçirmişti. Ünal Karaman, sol ayağını kullandığı için Campi'nin transfer edilmesini istiyor. Karadeniz temsilcisinin önemli mesafe kat ettiği Campi transferini gelecek hafta
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