10 Haziran 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Hosseini 1.5 ay yok

Hosseini 1.5 ay yok
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.06.2019

'ın ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan Majid Hosseini'nin durumu belli oldu.

Tahran basınına göre 'un savunma oyuncusu 1.5 ay sahalardan uzak kalacak. Bordo-mavili ekibin sağlık heyeti de 22 yaşındaki stoperin durumunu, doktorlarıyla birebir iletişim kurarak yakın bir şekilde takip ediyor.
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