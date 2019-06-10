10 Haziran 2019, Pazartesi
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Hosseini 1.5 ay yok
Giriş Tarihi: 10.06.2019
İran'ın Suriye ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan Majid Hosseini'nin durumu belli oldu.
Tahran basınına göre Trabzonspor'un savunma oyuncusu 1.5 ay sahalardan uzak kalacak. Bordo-mavili ekibin sağlık heyeti de 22 yaşındaki stoperin durumunu, İran Milli Takım doktorlarıyla birebir iletişim kurarak yakın bir şekilde takip ediyor.
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