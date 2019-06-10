10 Haziran 2019, Pazartesi
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Fırtına'nın gündemindeki bir diğer isim ise Awaziem. Geçen sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçiren Nijeryalı stoperin bonservisi Porto'da. Portekiz ekibi 22 yaşındaki savunmacı için 3 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Trabzonspor'un listesindeki diğer isim ise Gaston Campi. 28 yaşında Arjantinli stoperin en önemli özelliği Epureanu gibi sol ayağını kullanması. Hüseyin Türkmen'i sağ stoper olarak düşünen Ünal Karaman, sola da başta Epureanu ve Campi'yi istiyor. Trabzonspor bu 3 futbolcudan birini renklerine bağlayacak. İyi teklif gelirse Zargo Toure veya Hosseini'den biri gidecek.
Trabzonspor'da stopere 3 aday
Giriş Tarihi: 10.06.2019
Hüseyin’in sağ stoperde yeri garanti. Trabzonspor ona uygun bir partner arıyor. Epureanu ve Campi ön planda. Awaziem ise plasede.
Karadeniz ekibi, gelecek yıl şampiyon olacak kadroyu kurmak için kolları sıvadı. Takımın gençlerden oluşan yerli iskeletini koruyan bordomavili yönetim, tüm parçaları kusursuz hale getirmek için nokta atışı transferler gerçekleştirmek istiyor. Savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor gündemine 3 ismi aldı. Ünal Karaman'ın listesindeki isimlerden Epureanu yıllardır Başakşehir formasıyla lige damga vurmuş bir isim. Hem Süper Lig'i tanıması hem de sol ayağıyla çok iyi oyun kurması sebebiyle en çok istenen stoper. Ancak 32 yaşındaki isim için Başakşehir yüksek bonservis istiyor.
Fırtına'nın gündemindeki bir diğer isim ise Awaziem. Geçen sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçiren Nijeryalı stoperin bonservisi Porto'da. Portekiz ekibi 22 yaşındaki savunmacı için 3 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Trabzonspor'un listesindeki diğer isim ise Gaston Campi. 28 yaşında Arjantinli stoperin en önemli özelliği Epureanu gibi sol ayağını kullanması. Hüseyin Türkmen'i sağ stoper olarak düşünen Ünal Karaman, sola da başta Epureanu ve Campi'yi istiyor. Trabzonspor bu 3 futbolcudan birini renklerine bağlayacak. İyi teklif gelirse Zargo Toure veya Hosseini'den biri gidecek.
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