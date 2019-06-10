10 Haziran 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da stopere 3 aday

Stopere 3 aday
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.06.2019

Hüseyin’in sağ stoperde yeri garanti. ona uygun bir partner arıyor. Epureanu ve Campi ön planda. Awaziem ise plasede.

ekibi, gelecek yıl şampiyon olacak kadroyu kurmak için kolları sıvadı. Takımın gençlerden oluşan yerli iskeletini koruyan bordomavili yönetim, tüm parçaları kusursuz hale getirmek için nokta atışı transferler gerçekleştirmek istiyor. Savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen gündemine 3 ismi aldı. 'ın listesindeki isimlerden Epureanu yıllardır formasıyla lige damga vurmuş bir isim. Hem 'i tanıması hem de sol ayağıyla çok iyi oyun kurması sebebiyle en çok istenen stoper. Ancak 32 yaşındaki isim için Başakşehir yüksek bonservis istiyor.

Fırtına'nın gündemindeki bir diğer isim ise Awaziem. Geçen sezonu 'da kiralık olarak geçiren Nijeryalı stoperin bonservisi Porto'da. Portekiz ekibi 22 yaşındaki savunmacı için 3 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Trabzonspor'un listesindeki diğer isim ise Gaston Campi. 28 yaşında Arjantinli stoperin en önemli özelliği Epureanu gibi sol ayağını kullanması. Hüseyin Türkmen'i sağ stoper olarak düşünen Ünal Karaman, sola da başta Epureanu ve Campi'yi istiyor. Trabzonspor bu 3 futbolcudan birini renklerine bağlayacak. İyi teklif gelirse Zargo Toure veya Hosseini'den biri gidecek.
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