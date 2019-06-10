10 Haziran 2019, Pazartesi
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Rodallega’da rakip kalmadı
Giriş Tarihi: 10.06.2019
Trabzonspor'un cevap beklediği Hugo Rodallega'nın transferi için bordo mavili ekibin önünde rakip kalmadı.
Karadeniz ekibinin önerdiği 1 milyon euro'ya henüz "Evet" veya "Hayır" demeyen Hugo Rodallega bu dönemde Olimpia ile görüşmüştü. Ancak Paraguay ekibi de 33 yaşındaki forvetle anlaşma sağlayamadı. Kolombiyalı golcünün Trabzonspor'un teklifini kabul etmesi bekleniyor.
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