10 Haziran 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Rodallega’da rakip kalmadı

Rodallega’da rakip kalmadı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.06.2019

'un cevap beklediği 'nın transferi için bordo mavili ekibin önünde rakip kalmadı.

ekibinin önerdiği 1 milyon euro'ya henüz "Evet" veya "Hayır" demeyen bu dönemde Olimpia ile görüşmüştü. Ancak Paraguay ekibi de 33 yaşındaki forvetle anlaşma sağlayamadı. Kolombiyalı golcünün 'un teklifini kabul etmesi bekleniyor.
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