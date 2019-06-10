10 Haziran 2019, Pazartesi
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Flores için son teklif
Giriş Tarihi: 10.06.2019
Trabzonspor Morelia'nın hücum oyuncusu Edison Flores'e teklifini sunmuş ancak ret yanıtı almıştı.
Bordo-mavililer, bu hafta Meksika ekibine yeni bir teklif daha iletecek. Karadeniz Fırtınası, Perulu oyuncu için bir kez daha olumsuz yanıt alırsa bu transfer resmen rafa kalkacak. 25 yaşındaki oyuncu için Morelia'ya başka bir teklif götürülmeyecek.
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