10 Haziran 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Flores için son teklif

Flores için son teklif
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.06.2019

 Morelia'nın hücum oyuncusu Edison Flores'e teklifini sunmuş ancak ret yanıtı almıştı.

Bordo-mavililer, bu hafta ekibine yeni bir teklif daha iletecek. Fırtınası, Perulu oyuncu için bir kez daha olumsuz yanıt alırsa bu transfer resmen rafa kalkacak. 25 yaşındaki oyuncu için Morelia'ya başka bir teklif götürülmeyecek.
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