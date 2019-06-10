10 Haziran 2019, Pazartesi
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Taylan çok istekli
Giriş Tarihi: 10.06.2019
Ünal Karaman’ın transfer listesinde üst sıralarda bulunan 24 yaşındaki isim, Trabzonspor ile BB Erzurumspor’un el sıkışmasını bekliyor. Görüşmeler son sürat sürüyor.
Boedo mavili ekip, BB Erzurumspor formasıyla yıldızını parlatan Taylan Antalyalı'nın peşinde. Ünal Karaman'ın kadrosunda görmek istediği 24 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor ile BB Erzurumspor arasındaki görüşmeler sürüyor. Karadeniz temsilcisi para artı futbolcu önerirken, Dadaşlar ise sadece bonservis bedeli istiyor. Taylan temasların olumlu sonuçlanmasını bekliyor. Genç futbolcuyla Galatasaray ve Beşiktaş da ilgileniyor ancak Taylan, forma şansının daha yüksek olduğu Trabzonspor'un teklifine sıcak yaklaşıyor. Bordo-mavili yönetim, BB Erzurumspor'a yaptığı para teklifini biraz yükselterek transferi noktalamaya çalışacak. Taylan'ın Erzurumspor ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Gelecek sezon bedelsiz gitme ihtimali Karadeniz ekibinin elini güçlendiriyor.
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