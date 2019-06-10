10 Haziran 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Taylan çok istekli

Taylan çok istekli
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.06.2019

’ın listesinde üst sıralarda bulunan 24 yaşındaki isim, ile Erzurumspor’un el sıkışmasını bekliyor. Görüşmeler son sürat sürüyor.

Boedo mavili ekip, Erzurumspor formasıyla yıldızını parlatan Taylan Antalyalı'nın peşinde. 'ın kadrosunda görmek istediği 24 yaşındaki futbolcu için ile BB Erzurumspor arasındaki görüşmeler sürüyor. temsilcisi para artı futbolcu önerirken, Dadaşlar ise sadece bonservis bedeli istiyor. Taylan temasların olumlu sonuçlanmasını bekliyor. Genç futbolcuyla ve da ilgileniyor ancak Taylan, forma şansının daha yüksek olduğu Trabzonspor'un teklifine sıcak yaklaşıyor. Bordo-mavili yönetim, BB Erzurumspor'a yaptığı para teklifini biraz yükselterek transferi noktalamaya çalışacak. Taylan'ın Erzurumspor ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Gelecek sezon bedelsiz gitme ihtimali Karadeniz ekibinin elini güçlendiriyor.
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