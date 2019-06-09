Yusuf Yazıcı altyapıdaki kardeşi Furkan için böyle dedi. Başkan da , “Ağabeyi 25 milyon, Furkan 5 milyon euro” esprisini yaptı

Fırtına, Türk futboluna armağan ettiği Yusuf Yazıcı'dan sonra şimdi de altyapıda oynayan kardeşi Furkan Yazıcı'yı hazırlıyor... Başkan Ahmet Ağaoğlu, genç ismi bayramlaşma töreninde Trabzonlu bakanlar Berat Albayrak ile Cahit Turhan'a tanıttı. Yusuf'un "Benden daha iyi futbolcu" dediği kardeşini övgü dolu sözlerle anlatan Ağaoğlu, kameralara genç futbolcuyu göstererek, "Bu kim biliyor musunuz? Ağabeyi 25 milyon euro, kendisi 5 milyon euro" esprisini yaptı. 14 yaşındaki Furkan orta sahada görev yapıyor.