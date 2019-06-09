09 Haziran 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Benden daha iyi!

Benden daha iyi!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.06.2019

altyapıdaki kardeşi Furkan için böyle dedi. Başkan da , “Ağabeyi 25 milyon, Furkan 5 milyon euro” esprisini yaptı

Fırtına, Türk futboluna armağan ettiği 'dan sonra şimdi de altyapıda oynayan kardeşi Furkan Yazıcı'yı hazırlıyor... Başkan Ahmet Ağaoğlu, genç ismi bayramlaşma töreninde Trabzonlu bakanlar ile Cahit Turhan'a tanıttı. Yusuf'un "Benden daha iyi futbolcu" dediği kardeşini övgü dolu sözlerle anlatan Ağaoğlu, kameralara genç futbolcuyu göstererek, "Bu kim biliyor musunuz? Ağabeyi 25 milyon euro, kendisi 5 milyon euro" esprisini yaptı. 14 yaşındaki Furkan orta sahada görev yapıyor.

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