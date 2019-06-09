09 Haziran 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Halil İbrahim Dervişoğlu, Fırtına’ya göz kırptı

Halil İbrahim Dervişoğlu, Fırtına’ya göz kırptı
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 09.06.2019 Giriş Tarihi: 09.06.2019

19 yaşındaki ümit milli forvet, “Ailecek Trabzonluyuz. ’da oynamak gurur verir” dedi. Yönetim, ’la yakın temasta

Bordo-mavililer, 'ın golcü oyuncusu 'nu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı... İlk teklifi kabul edilmeyen yönetim, Hollanda ekibine yeni bir öneri paketi hazırladı. Öte yandan 19 yaşındaki gurbetçi oyuncudan, 'la ilgili sıcak mesajlar geldi. 'ın Arnavutluk ile yaptığı ve bir de gol attığı maçın ardından konuşan Halil, ailecek Trabzonlu olduklarını belirterek şunları söyledi:

İMKANLARI ZORLAYACAK

"Trabzon'u çok seviyoruz. Trabzonspor'u da ailecek takip ediyoruz. Trabzonspor'da oynamak gurur verici bir şey. Böyle şeyler zamanla oluyor. Hayırlısı ne ise o olsun. Transfer teklifi olduğu bilmiyorum ama Trabzonspor'un ilgisi olduğu duydum." Halil Dervişoğlu'nun bu sözleri, sosyal medyada bordo-mavili taraftarlardan büyük destek aldı. Genç oyuncuları kadrosuna katmak isteyen yönetim, Halil için tüm imkanlarını kullanacak.

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