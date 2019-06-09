Halil İbrahim Dervişoğlu, Fırtına’ya göz kırptı

19 yaşındaki ümit milli forvet, “Ailecek Trabzonluyuz. Trabzonspor’da oynamak gurur verir” dedi. Yönetim, Sparta Rotterdam’la yakın temasta

Bordo-mavililer, Sparta Rotterdam'ın golcü oyuncusu Halil İbrahim Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı... İlk teklifi kabul edilmeyen yönetim, Hollanda ekibine yeni bir öneri paketi hazırladı. Öte yandan 19 yaşındaki gurbetçi oyuncudan, Trabzonspor'la ilgili sıcak mesajlar geldi. Ümit Milli Takım'ın Arnavutluk ile yaptığı ve bir de gol attığı maçın ardından konuşan Halil, ailecek Trabzonlu olduklarını belirterek şunları söyledi:



İMKANLARI ZORLAYACAK



"Trabzon'u çok seviyoruz. Trabzonspor'u da ailecek takip ediyoruz. Trabzonspor'da oynamak gurur verici bir şey. Böyle şeyler zamanla oluyor. Hayırlısı ne ise o olsun. Transfer teklifi olduğu bilmiyorum ama Trabzonspor'un ilgisi olduğu duydum." Halil Dervişoğlu'nun bu sözleri, sosyal medyada bordo-mavili taraftarlardan büyük destek aldı. Genç oyuncuları kadrosuna katmak isteyen yönetim, Halil için tüm imkanlarını kullanacak.