Bırak nazı Hugo

Olimpia Başkanı’nın ‘Anlaşmamız iptal oldu’ dediği Hugo Rodallega’nın tatili bugün bitti. Kolombiyalı golcünün, Trabzon’da kalması bekleniyor

Sözleşmesi sona eren Hugo Rodallega'nın takımda kalıp kalmayacağı haftaya netleşecek. Ligin sona ermesiyle Trabzon'dan ayrılan Kolombiyalı golcü, yıllık 1.2 milyon euro öneren yönetime, kararını tatilini bitirince vereceğini söylemişti. 33 yaşındaki forvete talip olan takımlardan Paraguay ekibi Olimpia'nın başkanı Marco Travato, "Her konuda anlaşmışken Rodallega ile bir hafta önce menajerleri nedeni ile her şey iptal oldu" dedi. Golcü oyuncunun, ülkesinden Santa Fe ve Atletico Nacional takımlarıyla da uzlaşamadığı belirlendi. Tatilini bugün noktalayacak olan Rodallega'nın bu gelişmeler sonrası Trabzon'un teklifini kabul etmesi bekleniyor.