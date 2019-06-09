Bırak nazı Hugo
Olimpia Başkanı’nın ‘Anlaşmamız iptal oldu’ dediği Hugo Rodallega’nın tatili bugün bitti. Kolombiyalı golcünün, Trabzon’da kalması bekleniyor
Sözleşmesi sona eren Hugo Rodallega'nın takımda kalıp kalmayacağı haftaya netleşecek. Ligin sona ermesiyle Trabzon'dan ayrılan Kolombiyalı golcü, yıllık 1.2 milyon euro öneren yönetime, kararını tatilini bitirince vereceğini söylemişti. 33 yaşındaki forvete talip olan takımlardan Paraguay ekibi Olimpia'nın başkanı Marco Travato, "Her konuda anlaşmışken Rodallega ile bir hafta önce menajerleri nedeni ile her şey iptal oldu" dedi. Golcü oyuncunun, ülkesinden Santa Fe ve Atletico Nacional takımlarıyla da uzlaşamadığı belirlendi. Tatilini bugün noktalayacak olan Rodallega'nın bu gelişmeler sonrası Trabzon'un teklifini kabul etmesi bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"