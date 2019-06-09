Yuvama dönmek isterim

Trabzonspor’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan eski Beşiktaşlı Olcay Şahan, “Yeniden yuvaya dönmekten büyük mutluluk duyarım” dedi

Abdullah Avcı'nın getirilmesinin ardından Başakşehir'den bir çok isim Beşiktaş ile anılırken, zaman zaman gündeme gelen isimlerden biri de takımın eski oyuncularından Olcay Şahan oldu. Beşiktaş'taki 5 sezonun ardından 2017-18 sezonunda Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan "Beşiktaş'a geri dönüyor" haberlere yanıt verdi. Duhiliye.com'a konuşan Olcay; "Bonsevisim elimde, Beşiktaş ve Abdullah hocam isterse yuvaya dönmekten büyük mutluluk duyarım" dedi.



HAKEMLER ENGELLEDİ



Olcay Şahan geçen sezon Beşiktaş'ın oyun olarak şampiyon olmayı hak ettiğini ancak kritik maçlarda aleyhine yapılan hakem hataları nedeniyle bunu başaramadığını belirterek; "Beşiktaş kötü oynadığı maçlarda puan kaybı da yaşadı ama her şeye rağmen işi sonuna kadar götürdü. Sonra ne olduğunu gördük benim söylememe gerek yok herkes biliyor zaten" diyerek, Beşiktaş aleyhinde yapılan hakem hatalarının bu süreçte belirleyici olduğunu ima etti.