09 Haziran 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Yuvama dönmek isterim

Yuvama dönmek isterim
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.06.2019

’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan eski Beşiktaşlı , “Yeniden yuvaya dönmekten büyük mutluluk duyarım” dedi

'nın getirilmesinin ardından 'den bir çok isim ile anılırken, zaman zaman gündeme gelen isimlerden biri de takımın eski oyuncularından oldu. Beşiktaş'taki 5 sezonun ardından 2017-18 sezonunda 'a transfer olan Olcay Şahan "Beşiktaş'a geri dönüyor" haberlere yanıt verdi. Duhiliye.com'a konuşan Olcay; "Bonsevisim elimde, Beşiktaş ve Abdullah hocam isterse yuvaya dönmekten büyük mutluluk duyarım" dedi.

HAKEMLER ENGELLEDİ

Olcay Şahan geçen sezon Beşiktaş'ın oyun olarak şampiyon olmayı hak ettiğini ancak kritik maçlarda aleyhine yapılan hakem hataları nedeniyle bunu başaramadığını belirterek; "Beşiktaş kötü oynadığı maçlarda puan kaybı da yaşadı ama her şeye rağmen işi sonuna kadar götürdü. Sonra ne olduğunu gördük benim söylememe gerek yok herkes biliyor zaten" diyerek, Beşiktaş aleyhinde yapılan hakem hatalarının bu süreçte belirleyici olduğunu ima etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Benden daha iyi! Benden daha iyi!
Halil İbrahim Dervişoğlu, Fırtına’ya göz kırptı Halil İbrahim Dervişoğlu, Fırtına’ya göz kırptı
Bırak nazı Hugo Bırak nazı Hugo
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör