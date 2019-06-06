Muslera’ya 10 milyon euro
Galatasaray'da Younes Belhanda, Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli'nin satılmasının düşünüldüğü ortamda Fernando Muslera'nın adı bir kez daha gündeme geldi.
Younes Belhanda, Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli'nin satılmasının düşünüldüğü ortamda Muslera'nın adı bir kez daha gündeme geldi. Uruguaylı kalecinin talibi Boca Juniors'un 10 milyon euro'ya kadar çıktığı iddiaları Arjantin'de konuşulsa da Galatasaray'a henüz böyle bir teklifin gelmediği bildirildi.
YA VOLKAN YA DA FATİH
Fernando Muslera'yı asla kaybetmek istemeyen Galatasaray'ın transferi kaçınılmaz olması durumunda gidişine onay vereceği belirtiliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, gündemindeki isimlerin Akhisarspor'dan Fatih Öztürk ve Medipol Başakşehir'den Volkan Babacan olduğu bildirildi.
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