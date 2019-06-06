06 Haziran 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Muslera’ya 10 milyon euro

Muslera’ya 10 milyon euro
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.06.2019

Galatasaray'da Younes Belhanda, Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli'nin satılmasının düşünüldüğü ortamda 'nın adı bir kez daha gündeme geldi.

Younes Belhanda, Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli'nin satılmasının düşünüldüğü ortamda Muslera'nın adı bir kez daha gündeme geldi. Uruguaylı kalecinin talibi 'un 10 milyon euro'ya kadar çıktığı iddiaları Arjantin'de konuşulsa da Galatasaray'a henüz böyle bir teklifin gelmediği bildirildi.

YA VOLKAN YA DA FATİH

'yı asla kaybetmek istemeyen Galatasaray'ın transferi kaçınılmaz olması durumunda gidişine onay vereceği belirtiliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, gündemindeki isimlerin Akhisarspor'dan Fatih Öztürk ve Medipol Başakşehir'den Volkan Babacan olduğu bildirildi.

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