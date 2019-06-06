Trabzonspor'da Adam harekatı
Fırtına, Adam Szalai'nin peşinde... Hoffenheim ile sözleşmesi sona eren Macar golcü ile ilk teması kuran bordo-mavililerin, önümüzdeki günlerde oyuncunun menajerini Türkiye'ye davet edeceği belirtiliyor.
Fırtına, Adam Szalai'nin peşinde... Hoffenheim ile sözleşmesi sona eren Macar golcü ile ilk teması kuran bordo-mavililerin, önümüzdeki günlerde oyuncunun menajerini Türkiye'ye davet edeceği belirtiliyor. 31 yaşındaki forvetin menajeri Oliver Fischer, Karadeniz ekibinin kendileri ile ilgilendiğini doğruladı. Trabzonspor'dan kendilerine bir teklif olduğunu ifade eden Fischer, "Macaristan Milli Takım kaptanı olarak Szalai, Macaristan'ın Avrupa Şampiyonası elemelerinde Galler ve Azerbaycan maçlarına odaklanmış durumda.
Trabzonspor, Türkiye'nin başarılı ve köklü kulüplerinden birisi. Ancak şu an için Szalai'nin transferi söz konusu değil. Eleme maçlarının ardından, önümüzdeki haftalarda bir karar vereceğiz" dedi. Macar forvet, kariyeri boyunca çıktığı 367 mücadelede 89 gol, 31 asistlik performans sergilerken, bu sezon ise 43 maçta 10 gol attı.
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