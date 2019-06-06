Trabzonspor Ünal Karaman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor daha önce anlaşmaya vardığını duyurduğu teknik direktör Ünal Karaman ile sözleşme imzaladı. Canlı yayınlanan imza töreninde Karaman, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir sezonu geride bırakan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ile yeni sözleşme imzalandı.

Başarılı teknik adamla 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan bordo mavililerde, Ünal Karaman ile Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

AHMET AĞAOĞLU: ÜNAL KARAMAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM

"Sevgili hocamızla geçen sene başlayan, kendisiyle ilk konuştuğumuz gibi sadece başlangıçtı. Yönetime geldikten sonra uzun bir süreçten geçeceğimizi ifade etmiştik. Alt yapıya önem veren, altyapıdan yetiştirdiği oyuncuları Trabzonspor ilke ve ülkülerini benimsemiş bir kadro oluşumuyla ileriye doğru taşımak için birlikte çalışmaya başlamıştık."

"Ama ilerleyen süreçte hocamıza teknik direktörlük dışında da yükler yüklendiğinin farkındaydık. Hem hocalarımız hem yardımcı hocalarımız asli görevlerimiz dışında sorumluluklar almak zorunda kaldık. Mesela ben kendi adıma konuşayım ben başkan olarak mı hizmet ettim yoksa tahsildar olarak mı? Bence ikincisi. Ama bu bir süreç."

"En zor olanı Türkiye'de teknik direktörlük yapmaktır. Allah'a şükür belirli bir noktaya kadar getirdik. Bundan sonrası için biraz daha önümüz temiz. Bir daha umutla, biraz daha farklı bakarak kafamızdaki düşüncelerimizi sahaya yansıtabileceğimizi düşünüyorum."

"Hocamızla 1-2 aydır profesyonel kadro yapılanmasını ve altyapıyla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Burada tüm arzumuz camianın gurur duyacağı, beğeniyle izleyeceği profesyonel takım kadrosu oluşturmak, bunun sürdürülebilirliğini sağlamak."

"Hocamız her zaman güvendiğimiz, sağlam karakterli, bizimle aynı özveriyle mücadele eden birisi. Trabzonspor'un böyle şansları var. Bu camiada böyle insanlar var. Aksi halde bu kadar ağır türbülanslar yaşayan bir kulübün ayakta kalması mümkün değildi. Hocalarımız da bu insanlardan bir tanesi. Bizimle 2 yıllık bir sözleşme imzaladığı için teşekkür ediyoruz. Kendisine şu sözü veriyorum; her zaman arkasındayız."

ÜNAL KARAMAN: TRABZON FARKLI BİR ŞEHİR

"Trabzon her şeyiyle farklı bir şehir. Başkanıma ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. En az başkanımız ve yöneticilerimiz kadar bize destek veren tüm emekçilere teşekkür ediyorum. Onlar olmazsa biz olmayız. Önümüzü sürekli temizlediler."

"TRABZONSPOR'U BİZLER KADAR KORUMALISINIZ"



"Basın mensupları olarak en az bizler kadar sizler de Trabzonspor'u korumalısınız. İçinizde ikinci bir takımı tutan olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle kendi çocuklarınız gibi Trabzonspor'u koruyup sarmalısınız. Benim tek isteğim camiamıza hizmet etmek. Bizler hiçbir zaman mükemmel maddi imkanlar içerisinde çalışmadık. Geçen sene ben günün tümünü tesislerde geçirdim. Bundan asla rahatsızlık duymadım. Ben burada çalışanın gözüne baktığımda ondan enerji alıyorum. Siz basından tek isteğim, biraz empati yapmanız."