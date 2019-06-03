Trabzonspor'da Yusuf Sarı ve Fıratcan Üzüm geri sayıma geçti

Transferlerinde önemli aşama kaydedilen Fıratcan Üzüm ve Yusuf Sarı sabırsızlanıyor.

Milli Takım kampında bulunan Yusuf Sarı, sosyal medya paylaşımlarında hep Trabzonsporlu oyuncular Abdurrahim Dursun ve Hüseyin Türkmen ile görüntü verirken sürekli bordomavili kulüple ilgili bilgiler alıyor.

Geçen sezona çok iyi başlamasına rağmen geçirdiği şanssız sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Fıratcan Üzüm ise heyecanla transferinin gerçekleşmesini bekliyor. Her iki oyuncunun da kısa süre içerisinde 4'er yıllık imzaları atacakları kaydedildi. Yusuf satın alma garantisiyle kiralanacak. Fıratcan'ın bonservisi elinde.



