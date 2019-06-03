03 Haziran 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Yusuf Sarı ve Fıratcan Üzüm geri sayıma geçti

Yusuf ve Fıratcan geri sayıma geçti
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.06.2019

Transferlerinde önemli aşama kaydedilen ve sabırsızlanıyor.

kampında bulunan , sosyal medya paylaşımlarında hep Trabzonsporlu oyuncular Abdurrahim Dursun ve Hüseyin Türkmen ile görüntü verirken sürekli bordomavili kulüple ilgili bilgiler alıyor.

Geçen sezona çok iyi başlamasına rağmen geçirdiği şanssız sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan ise heyecanla transferinin gerçekleşmesini bekliyor. Her iki oyuncunun da kısa süre içerisinde 4'er yıllık imzaları atacakları kaydedildi. Yusuf satın alma garantisiyle kiralanacak. Fıratcan'ın bonservisi elinde.


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