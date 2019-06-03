03 Haziran 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'da Yusuf Sarı ve Fıratcan Üzüm geri sayıma geçti
Giriş Tarihi: 03.06.2019
Transferlerinde önemli aşama kaydedilen Fıratcan Üzüm ve Yusuf Sarı sabırsızlanıyor.
Milli Takım kampında bulunan Yusuf Sarı, sosyal medya paylaşımlarında hep Trabzonsporlu oyuncular Abdurrahim Dursun ve Hüseyin Türkmen ile görüntü verirken sürekli bordomavili kulüple ilgili bilgiler alıyor.
Geçen sezona çok iyi başlamasına rağmen geçirdiği şanssız sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Fıratcan Üzüm ise heyecanla transferinin gerçekleşmesini bekliyor. Her iki oyuncunun da kısa süre içerisinde 4'er yıllık imzaları atacakları kaydedildi. Yusuf satın alma garantisiyle kiralanacak. Fıratcan'ın bonservisi elinde.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı