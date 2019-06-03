Ahmet Ağaoğlu'dan yeni transferler için ön şart: Kulüp ruhuna uyacaklar

Karadeniz ekibinin başkanı Ahmet Ağaoğlu transferle ilgili isim vermedi ancak şartlarını açıkladı. Ağaoğlu “Birçok oyuncuyla temastayız. Takımın ruhuna uygun oyuncular bulacağız. Sade ama yerinde isimler alacağız” dedi

Sezonu gençlerle donatılmış kadrosuyla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor gözünü transfer dönemine çevirdi. Takıma yapılacak doğru hamlelerle şampiyonluğu hedefleyen bordo-mavililerde 1 numaralı isim başkan Ahmet Ağaoğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yoğun ısrarlara rağmen oyuncu adı telaffuz etmeyen Ağaoğlu, ön şartlarını açıkladı. Ağaoğlu, "Temasta olduğumuz oyuncu sayısı oldukça fazla ama önceliğimiz takımın kimliğine ve ruhuna uygun isimler bulmak. Sade, öz ama yerinde transferler olacak" diye konuştu.

KORUMAK ÖNEMLİYDİ

Ağaoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Sezonu zorlu şartlar altında geçirdik. Buna rağmen sahada hep doğru durduk, dik oynadık. Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban gibi isimleri takımda tutmak önemliydi. Takımın iskeletini korumayı hedeflemiştik. Bunu da başardık. Şimdi bu yapıya, doğru parçaları ekleyerek zirveye çıkmayı planlıyoruz. Bunu başaracak gücümüz olduğunu da biliyoruz. Teknik direktörümüz Ünal Karaman'a ve oyuncularımıza güvenimiz tam"