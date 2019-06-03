03 Haziran 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Musa Çağıran için ilk yoklama

Musa için ilk yoklama
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.06.2019

Orta sahasını güçlendirmek isteyen 'un ile ilgilendiği iddia edildi.

26 yaşındaki futbolcu geçen sezonu Rizespor'da kiralık olarak geçirmişti. ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Musa ile ilk görüşmenin gerçekleştiği ve tecrübeli futbolcunun sıcak baktığı ifade edildi.
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