Trabzonspor'da formalara akın var

Trabzonspor taraftarı önceki gün satışa çıkarılan yeni sezon formalarını kapış kapış alıyor. Bu büyük ilgi en çok yönetimi memnun ediyor

Karadeniz Fırtınası, 2018-19 sezonunda giyeceği formaları önceki gün tanıtmış hemen ardından da satışa çıkarmıştı. Trabzonspor taraftarı yeni sezon formalarına büyük ilgi gösterdi. Başta Trabzon olmak üzere yurdun dört bir yanındaki TS Club'lara akın var. Online forma satış rakamının da ilk 2 gün için gayet iyi olduğu belirtildi. Geçen sezon 100 bini aşkın forma satan yönetimin hesabı bu rakamı 150 binin üzerine çekmekti. Bu hızla giderse Trabzonspor'un hedefine ulaşması bekleniyor. Bu arada yeni sezon formaları sponsor olmadan çıkmıştı. Resmi siteden "Forma göğüs sponsorumuza ilişkin çalışmalarımızda ise son aşamaya gelindi. Sponsor reklamımız, formalarımıza bambaşka bir hava katacak. Sponsorumuz netleştiği anda, formalarımızda artık göğüs reklamı da yer almaya başlayacak. Sizler de sponsorumuz açıklandığında, daha önceden almış olduğunuz yeni sezon formalarını sizlere en yakın TS Club'a getirerek reklam baskısını bedelsiz yaptırabileceksiniz" denildi.

GRİ FORMA BEKLENİYOR

Bordo-mavili taraftarın merakla beklediği gri formaların da hazırlandığı duyuruldu. Resmi siteden yapılan açıklamada sezonun 3. formasının kısa süre içerisinde TS Club'lardaki yerini alacağı belirtildi. Taraftarlar tasarımı internete sızan gri formayı çok beğenmişti.