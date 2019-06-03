03 Haziran 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da formalara akın var

Formalara akın var
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.06.2019

taraftarı önceki gün satışa çıkarılan yeni sezon formalarını kapış kapış alıyor. Bu en çok yönetimi memnun ediyor

Karadeniz Fırtınası, 2018-19 sezonunda giyeceği formaları önceki gün tanıtmış hemen ardından da satışa çıkarmıştı. taraftarı yeni sezon formalarına gösterdi. Başta Trabzon olmak üzere yurdun dört bir yanındaki Club'lara akın var. Online forma satış rakamının da ilk 2 gün için gayet iyi olduğu belirtildi. Geçen sezon 100 bini aşkın forma satan yönetimin hesabı bu rakamı 150 binin üzerine çekmekti. Bu hızla giderse Trabzonspor'un hedefine ulaşması bekleniyor. Bu arada yeni sezon formaları sponsor olmadan çıkmıştı. Resmi siteden "Forma göğüs sponsorumuza ilişkin çalışmalarımızda ise son aşamaya gelindi. Sponsor reklamımız, formalarımıza bambaşka bir hava katacak. Sponsorumuz netleştiği anda, formalarımızda artık göğüs reklamı da yer almaya başlayacak. Sizler de sponsorumuz açıklandığında, daha önceden almış olduğunuz yeni sezon formalarını sizlere en yakın TS Club'a getirerek reklam baskısını bedelsiz yaptırabileceksiniz" denildi.

GRİ FORMA BEKLENİYOR

Bordo-mavili taraftarın merakla beklediği gri formaların da hazırlandığı duyuruldu. Resmi siteden yapılan açıklamada sezonun 3. formasının kısa süre içerisinde TS Club'lardaki yerini alacağı belirtildi. Taraftarlar tasarımı internete sızan gri formayı çok beğenmişti.

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