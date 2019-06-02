02 Haziran 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Rodallega’ya 1 hafta süre

Rodallega’ya 1 hafta süre
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.06.2019

, sözleşmesi sona eren 'ya sunduğu teklife zam yaptı. golcü henüz son kararını vermiş değil. Bordo mavili ekip yıldız golcüye 1 hafta süre verdi.

Yönetim, yıllık ücretinde indirime gitmeyen ve kendilerine net bir cevap vermeyen 'yı 1 hafta daha bekleme kararı aldı. yıldız, bu süreçte Fırtınası'nın yaptığı 1 milyon euro'luk teklife olumlu veya olumsuz bir yanıt vermezse teklif geri çekilecek. Taraftarlar 33'lük tecrübeli forvetin kulüpte kalmasını istiyor.

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