02 Haziran 2019, Pazar
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Rodallega’ya 1 hafta süre
Giriş Tarihi: 02.06.2019
Trabzonspor, sözleşmesi sona eren Hugo Rodallega'ya sunduğu teklife zam yaptı. Kolombiyalı golcü henüz son kararını vermiş değil. Bordo mavili ekip yıldız golcüye 1 hafta süre verdi.
Yönetim, yıllık ücretinde indirime gitmeyen ve kendilerine net bir cevap vermeyen Hugo Rodallega'yı 1 hafta daha bekleme kararı aldı. Kolombiyalı yıldız, bu süreçte Karadeniz Fırtınası'nın yaptığı 1 milyon euro'luk teklife olumlu veya olumsuz bir yanıt vermezse teklif geri çekilecek. Taraftarlar 33'lük tecrübeli forvetin kulüpte kalmasını istiyor.
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