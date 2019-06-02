Rodallega’ya 1 hafta süre

Trabzonspor, sözleşmesi sona eren Hugo Rodallega'ya sunduğu teklife zam yaptı. Kolombiyalı golcü henüz son kararını vermiş değil. Bordo mavili ekip yıldız golcüye 1 hafta süre verdi.

Yönetim, yıllık ücretinde indirime gitmeyen ve kendilerine net bir cevap vermeyen Hugo Rodallega'yı 1 hafta daha bekleme kararı aldı. Kolombiyalı yıldız, bu süreçte Karadeniz Fırtınası'nın yaptığı 1 milyon euro'luk teklife olumlu veya olumsuz bir yanıt vermezse teklif geri çekilecek. Taraftarlar 33'lük tecrübeli forvetin kulüpte kalmasını istiyor.