Trabzonspor'da Sosa coşkusu

Arjantin'den Estudiantes'in talip olduğu Jose Sosa, yaptığı açıklamayla bordo-mavili taraftarların yüreğine su serpti.

Orta sahanın yıldız ismi "Kontratıma sadık kalacağım ve Trabzonspor'da devam edeceğim. Hatta kariyerimi de burada noktalamayı düşünüyorum" dedi. 33 yaşındaki futbolcunun bu sözleri taraftarı mest etti. Arjantinli yıldıza teşekkür mesajları yağdı.

'Seneye devam'

Anthony Nwakame geride bıraktığımız sezonda bordo- mavili formayla ligde 10 gol, 10 asistle oynamıştı. Nijeryalı yıldız "İyi bir sezon geçirdim. Kırılma maçlarında şans yanımızda olsa daha yukarılarda olabilirdik. Aynı şekilde devam edeceğiz. Ben de hücumda yapacağım katkıyla takımı şampiyonluğa taşımak istiyorum" dedi.

Epureanu bekliyor

Adı Trabzonspor ile anılan Alexandru Epureanu resmi teklif bekliyor. Ünal Karaman, 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor. Bordo-mavili yönetim, kısa süre içerisinde Medipol Başakşehir'in kapısını çalacak.

Kamil'in keyfi iyi

Yeni sözleşme imzalayan Kamil Ahmet Çörekçi mutlu. Karadeniz temsilcisiyle kontratını 2 yıl uzatan tecrübeli sağ bek "Şimdi kafam çok daha rahat şekilde gelecek sezona hazırlanacağım. Formanın hakkını vereceğim" dedi.