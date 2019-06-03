03 Haziran 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Sosa coşkusu

Trabzonspor'da Sosa coşkusu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.06.2019

Arjantin'den Estudiantes'in talip olduğu , yaptığı açıklamayla bordo-mavili taraftarların yüreğine su serpti.

Orta sahanın yıldız ismi "Kontratıma sadık kalacağım ve 'da devam edeceğim. Hatta kariyerimi de burada noktalamayı düşünüyorum" dedi. 33 yaşındaki futbolcunun bu sözleri taraftarı mest etti. Arjantinli yıldıza teşekkür mesajları yağdı.

'Seneye devam'

Anthony Nwakame geride bıraktığımız sezonda bordo- mavili formayla ligde 10 gol, 10 asistle oynamıştı. Nijeryalı yıldız "İyi bir sezon geçirdim. Kırılma maçlarında şans yanımızda olsa daha yukarılarda olabilirdik. Aynı şekilde devam edeceğiz. Ben de hücumda yapacağım katkıyla takımı şampiyonluğa taşımak istiyorum" dedi.

Epureanu bekliyor

Adı Trabzonspor ile anılan resmi teklif bekliyor. , 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor. Bordo-mavili yönetim, kısa süre içerisinde 'in kapısını çalacak.

Kamil'in keyfi iyi

Yeni sözleşme imzalayan Kamil mutlu. temsilcisiyle kontratını 2 yıl uzatan tecrübeli sağ bek "Şimdi kafam çok daha rahat şekilde gelecek sezona hazırlanacağım. Formanın hakkını vereceğim" dedi.

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