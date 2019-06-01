01 Haziran 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Altaylı Ulaş'a Trabzonspor kancası

Altaylı Ulaş'a Trabzonspor kancası
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 01.06.2019

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altay'ın genç stoperi Ulaş Zengin, 'ın ardından 'un da radarına girdi.

Geçen sezon tarafından izlenen 21 yaşındaki savunma oyuncusuyla şimdi de bordo-mavililerin ilgilendiği öğrenildi. ekibinin sezonun bitmesiyle birlikte Ulaş'ın transferi konusunda nabız yoklamaya başladığı ifade edilirken, yönetim resmi bir teklif gelmesi halinde genç defans oyuncusu için bonservis ücreti belirleyecek. Altay altyapısında yetişen stoper Ulaş, siyah-beyazlı formayla geçen sezon 1'inci Lig'de 14 maçta görev aldı. Son 11 haftada ilk 11'in değişmez isimleri arasına giren savunma oyuncusu başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Formayı giydi poz verdi! Taraftarı heyecanlandıran kare Formayı giydi poz verdi! Taraftarı heyecanlandıran kare
Ekuban yeni dönemi bekliyor Ekuban yeni dönemi bekliyor
Amiri gidiyor Amiri gidiyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör