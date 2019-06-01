01 Haziran 2019, Cumartesi
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Trabzonspor'un kasası doldu
Giriş Tarihi: 01.06.2019
Karadeniz ekibi bu sezon önemli bir gelir elde etti. Süper Lig'e katılan tüm takımlara katılım payı olarak 36.5 milyon TL'yi alan Trabzonspor, TFF'nin ligde uyguladığı galibiyet ve beraberlik primi ile de rekor kırdı.
18 galibiyetten 46 milyon 800 bin TL, 9 beraberlikten 11 milyon 700 bin TL'yi kasasına koyan Fırtına, toplamda prim sisteminden 58 milyon 500 bin TL kazandı. Ligi ilk 6'da bitiren takımlara yapılan ödemelerden de 4. olması sebebiyle 14 milyon TL kazanan kulüp, ek olarak yayın geliri olarak 18 milyon TL aldı.
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