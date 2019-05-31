31 Mayıs 2019, Cuma

TRABZONSPOR

John Ogu'dan Trabzonspor formalı paylaşım!

Formayı giydi poz verdi! Taraftarı heyecanlandıran kare
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 31.05.2019

Sezonun sona ermesi ile beraber iddiaları için başlamıştı. O iddialardan biri de bonservisi elinde olan olmuştu. Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Nijeryalı futbolcu John Ogu'nun bordo mavili forma ile pozu taraftarı heyecanlandırdı.

Anthony Nwakaeme'nin eski takım arkadaşı olan 'nun İsrail Şeva takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda sona ermişti.

Sosyal medya üzerinden Trabzonsporlu Onazi ve Nwakaeme ile pozlar veren 31 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu, bu kez forması ile poz verdi.

Ogu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bordo mavili kulüpten teklifini beklediğini ifade etmişti.



JOHN OGU KİMDİR?

Kariyerine Drava Ptuj takımında başlayan John Ogu, sırasıyla Atletico CP, Almeira, Leira, Coimbra ve son olarak Hapoel Beer Sheva takımında forma giydi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki Nijeryalı futbolcu bu sezon 30 resmi maçta 3 gol attı. John Ogu, 'da da 22 maçta forma giydi.

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