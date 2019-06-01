01 Haziran 2019, Cumartesi
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Sosa’dan mesaj
Giriş Tarihi: 01.06.2019
Fırtına'da kaptan Sosa, Avrupa'da başarı için iyi bir kamp dönemi geçirmek istediklerini söyledi.
Tecrübeli oyuncu, "Psikolojik ve fiziksel olarak vücudumuzun dinlenmeye ihtiyacı var. Sonrasında iyi bir kamp dönemi geçirecek ve Avrupa'da başarıya ulaşacağız. Tabii uzun ligde de hedefimiz şampiyonluk. Bunları elde edebiliriz. Takımımız çok iyi" diye konuştu.
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