01 Haziran 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Sosa’dan mesaj

Sosa’dan mesaj
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 01.06.2019

Fırtına'da kaptan , 'da başarı için iyi bir kamp dönemi geçirmek istediklerini söyledi.

Tecrübeli oyuncu, "Psikolojik ve fiziksel olarak vücudumuzun dinlenmeye ihtiyacı var. Sonrasında iyi bir kamp dönemi geçirecek ve 'da başarıya ulaşacağız. Tabii uzun ligde de hedefimiz şampiyonluk. Bunları elde edebiliriz. Takımımız çok iyi" diye konuştu.
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