01 Haziran 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Ekuban yeni dönemi bekliyor

Ekuban yeni dönemi bekliyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 01.06.2019

İlk yılında önemli işlere imza atan , dört gözle kamp dönemini ve yeni sezonu bekliyor.

Bordo-mavililerin opsiyonu kullanıp kendisiyle yola devam ediyor olmasından dolayı da çok memnun olan başarılı futbolcu, "İlk yılımda çok kötü bir performans çıkarmadım. Ancak daha fazlasını yapabilirim. Bunun için takımla geçireceğim kamp dönemi çok önemli" mesajlarını veriyor. Bu sezon 24 lig maçında 5 gol atıp 2 asist yapa 24 yaşındaki Gana asıllı İtalyan oyuncu, 'nda ise 7 maçta 3 gol atma başarısı göstermişti.
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