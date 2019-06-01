01 Haziran 2019, Cumartesi
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Ekuban yeni dönemi bekliyor
Giriş Tarihi: 01.06.2019
İlk yılında önemli işlere imza atan Ekuban, dört gözle kamp dönemini ve yeni sezonu bekliyor.
Bordo-mavililerin opsiyonu kullanıp kendisiyle yola devam ediyor olmasından dolayı da çok memnun olan başarılı futbolcu, "İlk yılımda çok kötü bir performans çıkarmadım. Ancak daha fazlasını yapabilirim. Bunun için takımla geçireceğim kamp dönemi çok önemli" mesajlarını veriyor. Bu sezon 24 lig maçında 5 gol atıp 2 asist yapa 24 yaşındaki Gana asıllı İtalyan oyuncu, Türkiye Kupası'nda ise 7 maçta 3 gol atma başarısı göstermişti.
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