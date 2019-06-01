01 Haziran 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Amiri gidiyor

Amiri gidiyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 01.06.2019

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilere karşılık veremeyen İranlı oyuncu ile yollar ayrılıyor.

Bordomavililerin sezon başında 2 yıllık anlaşma yaptığı ve geride kalan sezon için 750 bin euro ödediği 'ye gerek ülkesinden gerekse Avrupa'dan taliplerin olduğu belirtildi. Amiri'yi bonservis bedeli ile birlikte göndermeyi planlayan yönetim hem oyuncunun gelecek yıl ki ücretinden kurtulmak hem de kasasına para koymak istiyor. Arimi, geride bıraktığımız sezonda forma giydiği 26 maçta 3 kez fileleri sarsmıştı.
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