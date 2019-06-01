01 Haziran 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Amiri gidiyor
Giriş Tarihi: 01.06.2019
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilere karşılık veremeyen İranlı oyuncu ile yollar ayrılıyor.
Bordomavililerin sezon başında 2 yıllık anlaşma yaptığı ve geride kalan sezon için 750 bin euro ödediği Amiri'ye gerek ülkesinden gerekse Avrupa'dan taliplerin olduğu belirtildi. Amiri'yi bonservis bedeli ile birlikte göndermeyi planlayan yönetim hem oyuncunun gelecek yıl ki ücretinden kurtulmak hem de kasasına para koymak istiyor. Arimi, geride bıraktığımız sezonda forma giydiği 26 maçta 3 kez fileleri sarsmıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı