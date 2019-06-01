01 Haziran 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Formalar bugün satışta

Formalar bugün satışta
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 01.06.2019

Kulüpten yapılan açıklamada, tanıtım öncesi yeni sezon formalarının sosyal medyaya sızmasından dolayı duyulan üzüntü dile getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Elinizde yeni sezon formalarımızın görseli varsa paylaşın. Ama bu durum karşısında üzgünüz çünkü o fotoğraflarda formaların gerçek güzellikleri görülmüyor. Yakından görmek isterseniz yarın (bugün) TS Club mağazalarına gidip bakabilirsiniz çünkü yeni sezon formalarımız bugün satışa çıkıyor" ifadelerine yer verildi.

HEDEF 150 BİN FORMA

Yönetim, bugün satışa sunacağı formalarda rekor bekliyor. Geçtiğimiz sezon 100 bini aşkın satışla tarihte bir ilki yaşayan 'da bu sezon amaç 150 bine ulaşmak. Bordo-mavililer, forma satışının yanı sıra kombine bilet satışı için de hazırlık yapıyor. , ve Avrupa Ligi müsabakalarını kapsayacak olan kombinelerin de bayram sonrası satışa çıkması planlanıyor.
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