Trabzonspor'dan Ertugrul hamlesi

Bordo-mavili kulüp, Bursaspor’un 22 yaşındaki stoperini kiralamak istiyor. Timsah’ın yeni yönetimi karar verecek

Transferde kaliteli isimleri en uygun şartlarla kadrosuna katmanın planlarını yapan Trabzon yönetimi, Bursaspor'un 22 yaşındaki stoperi Ertuğrul Ersoy için harekete geçti. Bordo-mavililer, yeşil-beyazlı kulübe Ertuğrul'u kiralık olarak kadrosuna katmak için teklif götürdü. Karadeniz ekibinin kurmaylarının, "Siz yeniden Süper Lig'e dönene kadar bir yıl Ertuğrul'u bize kiralayın. Size döndüğünde daha iyi bir performansa ulaşır" dediler. Kongre sürecine giren Bursapor kulübünün teklife olumlu yaklaştığı ancak son kararı yeni gelecek olan yönetimin vereceği ifade edildi. Bunun için Bursaspor'un kongresi beklenecek.