31 Mayıs 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Kulübü Japon öğrencileri ağırladı

Trabzonspor Japon öğrencileri ağırladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 31.05.2019

Kulübü, kafilesini Akyazı Medical Park Stadı'nda ağırladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, gezisi kapsamında 'dan Trabzon'a gelen Japon öğrencilerin stadyumu gezerek, TS Club'tan Trabzonspor ürünleri aldıkları belirtildi.

Trabzon'un tarihi ve kültürü hakkında yetkililerden bilgi alan öğrencilerin daha sonra stadyumu da gezdiği ifade edildi. öğrencilerin, stadyumda "Bize Her Yer Trabzon" şeklinde tezahürat yaptığı aktarıldı.

Öğrencilerin, Trabzon'u ve 'u çok sevdiklerini ifade ettileri ve TS Club mağazasından da forma, top ve tişört aldıkları kaydedildi.

Bordo-mavili ekibin taraftarı olan Japon öğrenciye ise kulüp yetkilileri tarafından forma hediye edildiği bildirildi.



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