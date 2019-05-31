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Trabzonspor Kulübü Japon öğrencileri ağırladı
Giriş Tarihi: 31.05.2019
Trabzonspor Kulübü, Japon kafilesini Akyazı Medical Park Stadı'nda ağırladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Karadeniz gezisi kapsamında İstanbul'dan Trabzon'a gelen Japon öğrencilerin stadyumu gezerek, TS Club'tan Trabzonspor ürünleri aldıkları belirtildi.
Trabzon'un tarihi ve kültürü hakkında yetkililerden bilgi alan öğrencilerin daha sonra stadyumu da gezdiği ifade edildi. Japon öğrencilerin, stadyumda "Bize Her Yer Trabzon" şeklinde tezahürat yaptığı aktarıldı.
Öğrencilerin, Trabzon'u ve Trabzonspor'u çok sevdiklerini ifade ettileri ve TS Club mağazasından da forma, top ve tişört aldıkları kaydedildi.
Bordo-mavili ekibin taraftarı olan Japon öğrenciye ise kulüp yetkilileri tarafından forma hediye edildiği bildirildi.
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