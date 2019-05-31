31 Mayıs 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Ekuban resmen Fırtına

Ekuban resmen Fırtına
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 31.05.2019

Ekuban için Leeds United'a 1 milon euro ödendi.

sezon başında satın alma opsiyonu ile kiraladığı Caleb Ekuban'ın performansından memnun kalmış ve satın almasına karar vermişti. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun bonservisinin alınması için girişimlerde bulunulacağını açıklayan yönetim, 1 milyon euro'luk bonservis bedelini ödemek için kaynak oluşturdu. Bordo-mavililer, Ekuban'ın bonservisi için gerekli ilk ödemeyi dün itibariyle gerçekleştirdi. İki senelik sözleşme imzalayan Ekuban, yıllık 750 bin euro kazanacak.

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