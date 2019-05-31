31 Mayıs 2019, Cuma
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Ekuban resmen Fırtına
Giriş Tarihi: 31.05.2019
Ekuban için Leeds United'a 1 milon euro ödendi.
Geçtiğimiz sezon başında satın alma opsiyonu ile kiraladığı Caleb Ekuban'ın performansından memnun kalmış ve satın almasına karar vermişti. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun bonservisinin alınması için girişimlerde bulunulacağını açıklayan yönetim, 1 milyon euro'luk bonservis bedelini ödemek için kaynak oluşturdu. Bordo-mavililer, Ekuban'ın bonservisi için gerekli ilk ödemeyi dün itibariyle gerçekleştirdi. İki senelik sözleşme imzalayan Ekuban, yıllık 750 bin euro kazanacak.
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