30 Mayıs 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Dozer Cemil’e destek

Dozer Cemil’e destek
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 30.05.2019

Trabzonspor, Süper Lig’de gelecek sezona efsane kaptanları Dozer Cemil’in () isminin verilmesi için kampanya başlatmıştı.

Sosyal medyada hızla yayılan kampanyaya farklı takım taraftarlarından da destek geldi. Başkan Adayı Nihat Özdemir de "Trabzon camiası bu konuda istekli olursa yeni sezonu ' Sezonu' olarak oynatırız" diyerek başkan seçilir seçilmez bu kararı alacağını itiraf etti.

DOZER CEMİL KİMDİR?
Dozer Cemil, Trabzon'da 1 Ocak 1951'de dünyaya geldi. 1967'de Trabzon'un G.Birliği kulübünde futbola başladıktan 3 yıl sonra Trabzonspor'a transfer oldu. Burada kaptanlığa getirildi. İlk iki şampiyonlukta yer alan Dozer Cemil, penaltıdan attığı golle efsane Liverpool galibiyetinin de mimarı oldu. (Liverpool 14 maç sonra Avrupa Kupaları'nda yenildi).

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'da Rodallega'ya zam Trabzonspor'da Rodallega'ya zam
Trabzonspor'un siyah incisi Nwakaeme Trabzonspor'un siyah incisi Nwakaeme
İlk aday Rachid İlk aday Rachid
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör