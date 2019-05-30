Kulüp bulmaları istendi

Birer yıllık daha sözleşmeleri bulunan Amiri ile Toure, kendilerine kulüp aramaya başladı.

Yönetim de oyuncuların ayrılmalarına sıcak bakıyor. İki futbolcunun menajerleri ile görüşülerek, "Resmi teklif getirirseniz, kolaylık sağlarız" mesajı iletildi. Amiri'nin ülkesi İran'da bazı takımlarla temas halinde olduğu öğrenildi.



ENLERİN SEZONU

12 maçlık yenilmezlik serisiyle ligi noktalayan Fırtına, 8 senenin en iyi derecesine ulaştı.

Karadeniz ekibi, 63 puan topladı, 64 gol attı, % 53.5'lik topa sahip olma yüzdesi elde etti.

Maç başına 12.5 şut çeken bordo-mavililer ve yüzde 81.4 isabetli pas oranı tutturmayı başardı.

Söz konusu rakamlara bakıldığında 2010-11 yılından sonra en yüksek derecesine ulaştı.



BATUHAN YOLCU

Geçtiğimiz sezon süre almakta zorlanan Batuhan Artarslan takımdan ayrılacak. Bordo-mavililer 24 yaşındaki ön liberoya transferi konusunda kolaylık sağlayacak. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Batuhan, Fırtına ile 24 maça çıktı (757 dakika) ve 1 kez fileleri sarstı.



GERİ DÖNÜŞÜN KRALI

Bu sezon sahaya sürdüğü gençlerle taraflı-tarafsız herkesin övgüsünü alan Trabzonspor, Karadeniz'in pes etmeyen yapısını sahaya yansıtıyor. Bordo-mavili takım bu sezon Süper Lig'de 14 karşılaşmada yenik duruma düştü. Trabzonspor bu maçların 5'ini çevirmeyi başarırken, 2 mücadeleyi berabere bitirdi. 7'sini ise kaybetti. Karadeniz Fırtınası, 17 puan çıkardı.