29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Transfer politikası belli
Trabzonspor geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda transfer politikasını belirlemiş durumda. 5-6 oyuncu transferi gerçekleştirmeyi planlayan bordo-mavililer söz konusu oyuncular arasında ise bonservis bedeli ödemeyeceği, kiralık takıma katabileceği veya çok düşük maliyetle kadroya katabileceği oyuncular üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Transferde zarar eden değil, kar eden kulüp
Trabzonspor, artık transferde zarar eden değil kar eden kulüplerden olma yolunda ilerliyor. Bunun en önemli sınavını ise geçtiğimiz sezon veren bordo-mavililer, takımdan ayrılan futbolculardan ise 9 milyon 590 bin Euro gelir elde etmişti. Transfer ettiği oyunculara ise 2 milyon 200 bin Euro bonrservis bedeli ödeyerek, bordo-mavili kulübün transfer politikası tamamen değişmişti.
Trabzonspor, son yılların en az transfer harcamasını yapacak
Giriş Tarihi: 29.05.2019
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon izlediği transfer politikasından mali ve sportif açıdan önemli bir verim alan Trabzonspor, bu sezon da aynı politika üzerinde duruyor.
Trabzonspor, son yılların en az transfer harcamasını yapacak. UEFA ile Finansal Fair-Play kapsamında anlaşma yapan Trabzonspor, yaz transfer döneminde harcamalarına dikkat eden kulüplerin başında geliyor. Geçtiğimiz sezon 2 milyon 200 bin Euro (14 milyon 764 bin TL) bonservis harcaması yapan Trabzonspor, bu sezon bu rakamın altına düşecek. Yeni sezon öncesi yapılacak olan transferlere bordo-mavili kulüp, 2 milyon Euro'dan (13 milyon 500 bin TL) yukarı bir harcama yapmayacak.
Transfer politikası belli
Trabzonspor geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda transfer politikasını belirlemiş durumda. 5-6 oyuncu transferi gerçekleştirmeyi planlayan bordo-mavililer söz konusu oyuncular arasında ise bonservis bedeli ödemeyeceği, kiralık takıma katabileceği veya çok düşük maliyetle kadroya katabileceği oyuncular üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Transferde zarar eden değil, kar eden kulüp
Trabzonspor, artık transferde zarar eden değil kar eden kulüplerden olma yolunda ilerliyor. Bunun en önemli sınavını ise geçtiğimiz sezon veren bordo-mavililer, takımdan ayrılan futbolculardan ise 9 milyon 590 bin Euro gelir elde etmişti. Transfer ettiği oyunculara ise 2 milyon 200 bin Euro bonrservis bedeli ödeyerek, bordo-mavili kulübün transfer politikası tamamen değişmişti.
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