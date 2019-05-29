Trabzonspor yönetimi transferde yol haritasını belirledi

Yönetim 5 yabancı ve 5 de yerli oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor. 24 yaşından küçük isimler için bonservis ödenecek, futbolcuya da en fazla 1 milyon euro verilecek

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'dan oluşan transfer komitesi, teknik ekiple yaptığı değerlendirme sonucunda yol haritasını belirledi. Bonservisi elinde olan veya kiralık alınabilecek isimlere yönelecek bordo-mavili kulüp, sadece 24 yaş altında bulunması durumunda bazı oyuncuları bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmaya çalışacak.

Trabzonspor'un transfer planlaması şu şekilde:



1 Stoper ve orta sahaya tecrübeli ve takımda direkt oynayabilecek birer oyuncu alınacak. Her iki bölge için şartların izin vermesi durumunda ikişer takviye yapılacak.



2 Kalede Uğurcan ve Arda'nın performansı gelecek vadediyor. Ancak her iki genç kalecinin rekabet edeceği ve gelişimine katkı sağlayacağı bir ismin takviye edilmesi gündemde.



3 Sağ bek transferi olmayacak, sol bek mevkiine ise bir takviye kesinlikle yapılacak. Novak'ın ayrılma ihtimali karşısında bu sayı ikiye çıkarılacak. Birisi yerli diğeri yabancı olacak



4 Rodallega'ya yapılan teklife henüz cevap gelmediği için forvete yapılacak transfer sayısı belirsiz. Ancak Rodallega kalsa dahi hava topu hakimiyeti iyi olan bir oyuncu alınacak.

5 Kanatlar için Ünal Karaman, oyunu iki yönlü oynayabilecek futbolcular istiyor. Yusuf Sarı ve Fıratcan Üzüm'ün transferleri son aşamada ama tecrübeli isimlerle de görüşülüyor.



6 Toplamda bir kaleci, 2 stoper, 1 sol bek, 2 orta saha (6 ve 8 numara), en az 2 kanat ve en az bir forvet transferi yapılacak. Oyuncuların kendilerine maksimum 1 milyon euro verilecek.



7 Altyapıdan sezon boyunca takip edilen 4 oyuncu sezon önceki hazırlık kampına kesin olarak katılacak. Bu sayının ihtiyaca göre artması, yeni futbolcuların da gelmesi gündemde.