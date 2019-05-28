Trabzonspor'da Rodallega rekoru kaçırdı

Kolombiyalı santrfor Hugo Rodallega, bordomavili forma ile en iyi sezonunu geçirdi.

2015-16'da Akhisarspor ile bir sezonda 21 gole direkt etki eden Rodallega, Karadeniz ekibinde bu sezon ise 16 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı. 33 yaşındaki yıldız, 3 kez daha sahne alsaydı kendi rekorunu egale edecekti. Öte yandan bordo-mavili yönetimin, kontratı sona eren Rodallega ile görüşmelerini sürüyor. Tatile giden tecrübeli oyuncu düşünmek için süre istedi.



BİR GOLLE GERİDE BIRAKTI

Bordo-mavili takım 18 galibiyetle son 8 sezon içerisinde en fazla 3 puan kazandığı yılı yaşadı. Karadeniz ekibi 2018-19 sezonunda fileleri 64 kez sarsmayı başardı. Geçen sezon 63 golü olan Karadeniz ekibi, en skorer sezonunu da sollamış oldu. Rodallega ve Nwakaeme hücumu sırtladı.



MÜTHİŞ BİR SEZON

Fırtına'nın stoperi Hüseyin Türkmen sezonu değerlendirdi. Genç savunmacı "Formayı sırtıma geçirdim. Herkes dünyanın en iyi kulüplerinde oynamak ister. A Milli Takım'da oynamak ister. Ben de istiyorum. Doğduğum şehirde oynamak muhteşem bir duygu. Onlar gibi sevinip üzülüyorum" ifadelerini kullandı.