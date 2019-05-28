''Alın teri kazanacak''
Doğan: 1996’da bir taşla, 2005’te bir hakemin adaletsiz yönetimiyle, 2011’de şikeyle, 2019’da ise hakemler eliyle şampiyonluklarımız çalındı.
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, geride kalan sezondaki hakem hatalarına vurgu yaparak, bu durumun devam etmemesi gerektiğini söyledi. Geçmiş sezonlarda üç kez alın terlerinin çalındığını belirten Doğan, şu ifadeleri kullandı: "1996 yılında bir taşla, 2005 yılında bir hakemin adaletsiz yönetimiyle, 2011 yılında şikeyle, 2019 yılında ise hakemler eliyle çalınan şampiyonluklarımız! Camia olarak bizler yine kimseye imtiyazın olmadığı, saha içi yönetimin adaletle sağlandığı bir düzen için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Geç olsa da güç olmayacak. Göreceksiniz; sonunda tiyatro değil alın teri kazanacak."
CENTİLMENLİK ABİDESİ
Süper Lig'de bu sezon 18 takımdan 2'si tüm maçları 11 kişi tamamladı. Trabzonspor ve Başakşehir'in futbolcuları, 34 haftalık periyotta kırmızı kart görmedi. Bu iki takımdan futbolcusu daha az sarı kart gören Trabzonspor, "ligin en centilmen takımı" oldu. Fırtına 67, Başakşehir ise 69 sarı kart gördü.
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