Trabzonspor'dan çifte bomba

Kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giyen Nijeryalı orta saha Azubuike (22) ve Nijeryalı stoper Awaziem (22) için resmen düğmeye basıldı. Yönetim teklif yaptı, cevap bekliyor.

Trabzonspor devre arasında gelen geçici transfer yasağı nedeniyle alamadığı Chidozie Awaziem için yeniden girişimlere başladı. Devre arasında geldiği Çaykur Rizespor'daki performansı ile beğeni toplayan Nijeryalı stoper için kulübü Porto'ya kiralama teklifi yapan Karadeniz ekibi, gelecek cevabı bekliyor. Ancak Awaziem için Başakşehir'in de teklif yaptığı ve cevap beklediği öğrenildi. 22 yaşındaki Awaziem'in Trabzonspor'da iki Nijeryalı oyuncu daha bulunmasından dolayı tercihini bordo-mavili ekipten yana kullanması beklenirken, Porto yönetiminin de kiralama yerine oyuncuyu satmayı istediği ifade edildi.

FENERBAHÇE DEVREDE

Fırtına yine devre arasında kiralık olarak geldiği Çaykur Rizespor'da çok iyi işler başaran orta saha Okechukwu Azubuike ile de ilgilenmeye başladı. Yeşil-mavili kulübün Mısır ekibi Pyramids'tan kiraladığı Nijeryalı futbolcu için kulübüne satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi yapacak yönetimin bu transferdeki en büyük rakibi ise Fenerbahçe. Sarı-lacivertli kulübün de oyuncunun yarım sezonluk performansı sonrası transferi için resmi temaslara başladığı ifade edildi. 22 yaşındaki Azubuike orta sahanın her bölgesinde forma giyiyor ve mücadeleci yapısı ile dikkat çekmişti.

BAHAR ETKİSİ

Fırtına mart, nisan ve mayıs aylarında önemli puanlar elde etti. Karadeniz ekibi söz konusu aylarda oynadığı 11 maçta 8 galibiyet 3 beraberlik elde ederek yenilmedi. Söz konusu ayda 27 puan toplayan bordo-mavililer bahar ayında bahar havası yaşayarak gelecek adına umut verdi.