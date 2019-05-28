28 Mayıs 2019, Salı

TRABZONSPOR

Brezilyalı Trabzonlular

Brezilyalı Trabzonlular
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.05.2019

Brezilya’nın Rio De Janeiro kentinin Villa Da Panhe mahallesindeki bir grup genç takımı kurmuştu.

Takımın kurucusu Leo Reixach, kaleci Jefferson'un ekibine transferi sonrası bu fikrin aklına geldiğini söylemişti. İşte Minikler Ligi'nde 'Trabzon 021'' adı ile mücadele eden bu takım şampiyon oldu. Minikler büyük sevinç yaşadı.

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