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Brezilyalı Trabzonlular
Giriş Tarihi: 28.05.2019
Brezilya’nın Rio De Janeiro kentinin Villa Da Panhe mahallesindeki bir grup genç Trabzonspor takımı kurmuştu.
Takımın kurucusu Leo Reixach, kaleci Jefferson'un Karadeniz ekibine transferi sonrası bu fikrin aklına geldiğini söylemişti. İşte Minikler Ligi'nde 'Trabzon 021'' adı ile mücadele eden bu takım şampiyon oldu. Minikler büyük sevinç yaşadı.
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