''Daha güçlü döneceğiz''

Karadeniz ekibinde Pereira ve Onazi’den yeni sezona dönük mesajlar.

Karadeniz ekibinde Pereira ve Onazi'den yeni sezona dönük mesajlar. İyisiyle kötüsüyle bir sezonu daha gerilerinde bıraktıklarını belirten Pereira, "Tüm yıl boyunca elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Daha güçlü geri dönmek için şimdi biraz dinlenme zamanı. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz" dedi. Sakatlığı sebebiyle sezonu erkenden kapatan Onazi de "Gelecek yıl şampiyonluk için takımıma yardım etmek istiyorum."