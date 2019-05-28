28 Mayıs 2019, Salı

TRABZONSPOR

''Daha güçlü döneceğiz''

''Daha güçlü döneceğiz''
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.05.2019

ekibinde ve Onazi’den yeni sezona dönük mesajlar.

ekibinde ve Onazi'den yeni sezona dönük mesajlar. İyisiyle kötüsüyle bir sezonu daha gerilerinde bıraktıklarını belirten Pereira, "Tüm yıl boyunca elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Daha güçlü geri dönmek için şimdi biraz dinlenme zamanı. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz" dedi. Sakatlığı sebebiyle sezonu erkenden kapatan Onazi de "Gelecek yıl şampiyonluk için takımıma yardım etmek istiyorum."

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