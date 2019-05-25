Ünal Karaman: Oyuncularım teşekkürden fazlasın hak ediyor!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, sezonun son maçında Çaykur Rizespor'u mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada oyuncularını kutladı. Zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını dile getiren Karaman, "Kısıtlı imkanlarla, genç bir oyuncu grubuyla büyük işler başardık. Oyuncularımız herkesin takdirini kazandılar. Sezon boyunca iyi mücadele ettiler. Futbol adına güzel işler başardılar. Bütün bir şehri gururlandırdılar. Kendilerini kutluyorum ve gösterdikleri emekleri için de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



'DAHA İYİ İŞLER YAPACAĞIZ'



Tecrübeli çalıştırıcı, 3.lük şanslarını kaçırdıklarını ve Avrupa Lİgi için ön eleme oynayacaklarını hatırlatarak "Kendimize güvenimiz var. İnşallah yeni sezona iyi bir şekide hazırlanmaya başlayıp Avrupa arenasında şansımızı deneyeceğiz" diye konuştu. Bu sezon yaptıkları işlerin gelecek adına umut verdiğini de sözlerine ekleyen bordo-mavili teknik adam, "Genç oyuncularımız var. Aramızdan ayrılanlar, yeni katılanlar olacak. Umarım iskelet kadromuzunu koruyup yerinde takviyelerle gelecek sezon daha iyi işler başaracağız" yorumunu yaptı.



Tribünlerde yoğun ilgi



Çaykur Rizesporlu taraftarlar, Trabzonspor karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin tamamına yakınını dolduran yeşil-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi de ısınma sırasında futbolculara alkışlarla moral verdi. Trabzonspor taraftarları da Trabzon'da otobüslerle şehre gelerek kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu ve Rize deplasmanında bordo-mavili takımlarını yalnız bırakmadılar.

'Buruk' veda etti



Rizespor'da sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor maçıyla birlikte yeşil-mavili kulübün başında son kez yer aldı. Ligin 7'nci haftasındaki Fenerbahçe maçıyla Rizespor'daki görevine başlayan Buruk, yeşil- mavili takımla çıktığı 28 maçta 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet alıp 38 puan topladı. Buruk'un Rizespor yönetimiyle yeni anlaşma için görüşmeleri sürüyor.