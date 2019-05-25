25 Mayıs 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Haydi Türkiye

Haydi Türkiye
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.05.2019

Ay-yıldızlıların dört maçlık kadrosu belirlendi. Beşiktaş ve Başakşehir dörder isimle başı çekti. Şampiyon G.Saray’dan ise bir oyuncu çağrıldı

yönetiminde girdiği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ne Arnavutluk (2-0) ve Moldova (4-0) galibiyetleriyle başlayan A 'ın, Yunanistan ve Özbekistan'la oynayacağı özel maçlar ile elemelerde Fransa ve İzlanda'yla yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Beşiktaş ve Başakşehir dörder futbolcuyla en fazla oyuncu gönderen kulüpler olurken; ve Alanya ikişer isimle onları takip etti.

3 İSİM İLK KEZ DAVET ALDI

şampiyonu G.Saray ve kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'den ise birer oyuncu 33 kişilik aday kadroya girdi. Ömer Ali Şahiner, Umut Meraş ve Nazım Sangare ilk kez Milli Takım'a çağrılmanın sevincini yaşadı. 27 Mayıs Pazartesi günü 'da toplanacak milli futbolcular, 10 gün kamp yapacak. , Yunanistan ile 30 Mayıs'ta, Özbekistan ile de 2 Haziran'da özel maçta karşılaşacak. 8 Haziran'da 'da Fransa'yı ağırlayacak milliler, 11 Haziran Salı günü de İzlanda deplasmanına çıkacak.

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